В Челябинске провели благотворительный спектакль «ЧеХоВек»

Актерами стали политики, предприниматели, общественники

В Челябинске в концертном зале имени С. С. Прокофьева 12 марта поставили благотворительный спектакль «ЧеХоВек» по мотивам рассказов и биографии Антона Чехова. Организатором выступил фонд «Зеленый театр». Зрители окунулись в атмосферу Ялты и посмеялись над курьезными ситуациями, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Благотворительный спектакль посетила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она обратилась к залу с приветственной речью и отметила, что на сцене выступят не профессиональные актеры, а любители, и некоторых заставили выйти из зоны комфорта.

«Не знаю, что вы делаете, какие ультиматумы ставите. Кто-то сам хочет этим заниматься. Алексей Тетюев вывел достаточно большое количество актеров на сцену. Вы видели программу. Мне очень интересно посмотреть. Цель — замечательная: благотворительность, озеленение нашего любимого города. Я очень рада, что в этом году у меня в поле зрения сквер возле нашего нового кафедрального собора Рождества Христова. Это очень важный проект для всей области. Вы знаете, сколько времени он строился. В этом году у нас в планах Пасху провести в Нижнем храме этого собора. Приходите, пожалуйста»,— сообщила Ирина Текслер.





Общественный деятель также рассказала, что не раз бывала в ситуациях, когда ей приходилось делать что-то непривычное. Однажды Ирина Текслер пела на благотворительном вечере фонда «Родная».

«Это очень волнительно, это очень переживательно. Я сейчас понимаю, как чувствуют себя наши уважаемые актеры на сцене. Поэтому всех зрителей в зале я попрошу поддержать громкими аплодисментами»,— обратилась к залу Ирина Текслер перед началом спектакля.





Режиссером спектакля является Алексей Тетюев. Автор сценария — Дарья Метелица. Она собрала для представления десять рассказов Антона Чехова.

«В сюжет спектакля „ЧеХоВек“ вплетен рассказ Антона Чехова „Драма“. Антона Павловича настойчиво преследует некая Мурашкина. Дама выдающегося таланта и духовных качеств желает безотлагательно прочесть писателю драму собственного сочинения. Ибо ей важно знать профессиональное мнение. Размер произведения и некоторые особенности авторского стиля в сочетании с мучительной жарой вызывают в душе слушателя непредсказуемый отклик! Рада исполнить эту колоритную роль и быть причастной к благотворительному проекту. Счастлива работать в команде одухотворенных и неравнодушных людей», — отметила директор концертного зала им. С. С. Прокофьева Татьяна Лясковская.





Спектакль покажут еще и 13 марта. Средства, собранные организаторами, направят на озеленение общественных пространств Челябинска.

