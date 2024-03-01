Благотворительный вечер организует фонд «Родная». В нем принимают участие общественные деятели, артисты, врачи, спортсмены и многие другие. «Фишкой» вечера является концерт, где известные персоны региона выступают на сцене в качестве певцов, танцоров, чтецов и музыкантов. В этом году свой номер представила первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер.
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«Я второй раз участвую именно в творческом номере. Вокалом я занимаюсь два раза в год, перед тем как выйти на сцену. К сожалению, сейчас у меня были простывшие связки, которые сильно болели», — поделилась Ирина Текслер.
Всего южноуральцы представили 35 концертных номеров и разыграли на благотворительном аукционе 38 лотов.
«Мы все вместе делаем благое дело. Мы помогаем детям, которым так нужна помощь, наша протянутая рука. Я лично и Фонд 2020 с удовольствием сотрудничаем с „Добрыми сердцами“, чтобы нашим детям было жить чуточку легче», — отметила Ирина Текслер.
За все время благотворительные вечера «Добрые сердца» посетили более 1 700 человек. Было собрано порядка 8 миллионов рублей, что позволило оказать помощь почти 300 подопечным фонда «Родная».
Фонд более 13 лет помогает детям с тяжелыми заболеваниями из Челябинской области, а также оказывает поддержку семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. За это время реализовано более 30 социальных проектов и привлечено более 30 миллионов рублей