В челябинском Саду Победы для незрячих проведут кинопоказы под открытым небом

Все фильмы сопровождают тифлокомментарии

С 26 мая на главной сцене Сада Победы в Челябинске стартует показ фильмов для слабовидящих и слепых. Все короткометражки дополнены технологией тифлокомментирования: незрячим людям рассказывают, что происходит на экране.

В программу киновечера войдут картины «Любовь», «Невесомость» и «Москва — Владивосток». Главные роли в них исполнили Марьяна Спивак, Ирина Пегова, Алексей Барабаш и Валерий Скорокосов.

Как рассказывают организаторы, цель тифлопоказа заключается в расширении границ: на таком вечере смогут собраться зрячие и незрячие, обсудить короткометражки и почувствовать себя наравне друг с другом.

Первый сеанс пройдет 26 мая в 18:00. Челябинцев ждет свободная рассадка и фильмы-победители международных фестивалей.

Напомним, в Челябинске в скором времени появятся граффити со шрифтом Брайля.