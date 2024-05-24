С 26 мая на главной сцене Сада Победы в Челябинске стартует показ фильмов для слабовидящих и слепых. Все короткометражки дополнены технологией тифлокомментирования: незрячим людям рассказывают, что происходит на экране.
В программу киновечера войдут картины «Любовь», «Невесомость» и «Москва — Владивосток». Главные роли в них исполнили Марьяна Спивак, Ирина Пегова, Алексей Барабаш и Валерий Скорокосов.
Как рассказывают организаторы, цель тифлопоказа заключается в расширении границ: на таком вечере смогут собраться зрячие и незрячие, обсудить короткометражки и почувствовать себя наравне друг с другом.
Первый сеанс пройдет 26 мая в 18:00. Челябинцев ждет свободная рассадка и фильмы-победители международных фестивалей.
Напомним, в Челябинске в скором времени появятся граффити со шрифтом Брайля.