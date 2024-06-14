В Челябинске преобразуют один из самых жутких подземных переходов

Делимся промежуточными итогами

В центре Челябинска раскрашивают подземный переход на пересечении проспекта Ленина и Свободы. Взять в руки баллончики с краской пришлось не мастерам-граффитистам, а детям и подросткам. Показываем, что уже появилось на стенах подземки.





Раньше переход на «Детском мире» был забит ларьками и пестрел ругательными надписями. Несколько лет назад киоски демонтировали, но горожане все равно недолюбливали жуткое и почти всегда безлюдное место.





С 10 июня в подземке стартовал фестиваль «Переход». Подростки в несколько этапов будут закрашивать пустующие «полотна».





Первый этап стартовал 10 июня. За два дня художники создали три композиции. Правда, кое-где еще нужны доработки.





Фестиваль познакомит челябинцев с культурой уличного искусства и андеграундом.





«Наша цель — вместе с художниками и подростками создать зону для творчества и высказываний, которая может стать первым шагом к большим изменениям в переходах Челябинска», — отметили организаторы проекта.





Под новые рисунки подготовили и другие стены перехода: закрасили старые граффити, добавили мрачному месту ярких красок и градиента.





Однако кое-где еще виднеются неопрятные художества челябинцев.





Все работы закончатся 5 июля. После этого горожане смогут оценить произошедшие в подземке изменения.