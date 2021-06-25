В Челябинске открыли памятник медикам в период борьбы с коронавирусом

На церемонии собрались руководители ковидных госпитальных баз, медики, работавшие в «красных зонах», и представители исполнительной власти

В пятницу, 25 июня, в Челябинске состоялось открытие памятника медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Монумент представляет собой фигуру врача в медицинском халате, который разрывает кольцо, символизирующее вирус. На мероприятии побывал корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы видим врача, который разрывает, который борется с ковидом. Он еще не победил, но он борется, будет бороться и обязательно победит»,

— рассказала скульптор Наталья Лохтачева.



Меньше чем за месяц был изготовлен этот памятник. Работа для создателей монумента была очень важной и значимой.





«Тут была идея именно выразить мысль трудностей борьбы медиков и тех, кто с ними рядом. Конечно, очень сложно отобразить всю ту глубину, всю трагедию, которая происходит сейчас, в одном монументе»,

— отметила Наталья Лохтачева.



По словам автора композиции, при создании монумента одним из главных необходимо было передать эмоции борьбы.Сам монумент изготовлен из бронзы на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. При его создании на разных этапах было задействовано около 30 человек. Изготовление проходило практически в круглосуточном режиме.На открытии памятника присутствовали руководители ковидных госпиталей города Челябинска, медицинские работники, которые боролись за жизни южноуральцев в «красных зонах».

Идея установки памятника принадлежит председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу и депутатам седьмого созыва Законодательного собрания.Эта инициатива стала по-настоящему народной. Она нашла отклик и поддержку медицинского сообщества, представителей власти и бизнеса. Меценатскую помощь в изготовлении и установке памятника оказала группа компаний «Ариант». Организационную помощь в установке памятника — администрация города Челябинска и глава города Наталья Котова. Модель монумента создавалась в творческом содружестве специалистов завода и мастерской заслуженного художника России Александра Лохтачева из Златоуста.

«Сегодня мы открываем памятник людям, подвиг которых будет жить среди нас долгие годы. Эти люди оказались на самом переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Они сделали невозможное — победили смерть. Несмотря на то что некоторые из них ушли из жизни — они сделали всё, чтобы челябинцы сохранили свое здоровье, свою жизнь. Благодарные потомки должны помнить этот подвиг всю жизнь и чтить его»,

— отметил Владимир Мякуш, председатель Законодательного собрания Челябинской области.



Также он выразил слова благодарности врачам, медсестрам, нянечкам, водителям скорой помощи и всем тем, кто борется и продолжает бороться с коронавирусной инфекцией.Эта инфекция не пощадила многих, а также не обошла стороной и врачей. Многие из них ценой собственной жизни спасали больных.

«Сейчас, когда звучали первые слова, мы все вспомнили первых врачей, которые ушли от нас. Это был город Златоуст и первая вспышка, которая там случилась, и потери, которые мы там понесли. Это врач-терапевт, которая тогда первая ушла из жизни, и это было шоком. Это было колоссальным шоком. А потом в ежедневном режиме говорили о том, что это Аша, Кизил, Магнитогорск, где уходили наши коллеги. Они уходили, оставаясь до последнего на своем боевом посту, до последнего отдаляя момент госпитализации, потому что они были нужны тогда на своем рабочем месте»,

— рассказывает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В скором времени монумент дополнят и мемориальные доски с фамилиями врачей, погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией. С этим предложением выступил Владимир Мякуш.