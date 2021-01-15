«А вот и меня попутала злая зараза!» — Борис Грачевский умер от коронавируса

Худрук «Ералаша» попал в больницу 27 декабря 2020 года

В ночь на 15 января не стало легендарного человека, художественного руководителя детского юмористического rкиножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. У режиссера был диагностирован коронавирус, 27 декабря Грачевский попал в больницу, до этого дня он проходил терапию дома.

«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!» — написал он в тот день в своем «Инстаграме».

Течение болезни было нелегким, Грачевский попал в реанимацию, но к 10 января врачам удалось стабилизировать его состояние. Об этом ТАСС сообщила жена режиссера Екатерина Белоцерковская.

Но болезнь взяла верх. Создателя «Ералаша», на произведениях которого выросло несколько поколений россиян, не стало. Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни.

Талантливый режиссер родился 18 марта 1949 года в Москве, окончил Калининградский механический техникум и затем работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году Грачевский вместе с Александром Хмеликом организовали детский юмористический киножурнал «Ералаш». В течение 10 лет Борис Юрьевич был его директором, а с 1984 года — художественным руководителем. Помимо «Ералаша» Грачевский известен и как кинорежиссер, он снял такие фильмы как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград — ордена Почета и Дружбы.