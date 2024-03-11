В Челябинске открылась выставка, посвященная уральским танкистам-добровольцам

Интерактивная экспозиция открылась к премьере фильма «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы»

В мультимедийном парке «Россия — моя история» состоялось торжественное открытие выставочного проекта и показ фильма о подвиге уральских добровольцев. Открытие приурочили к празднованию Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Оценил выставку корреспондент ИА «Первое областное».





В прошлом году Челябинская область отметила 80‑летие со дня образования Уральского танкового корпуса. Также была учреждена региональная памятная дата, посвященная танкистам, ушедшим добровольцами на фронт в годы Великой Отечественной войны. К празднованию первой годовщины неравнодушные челябинцы успели создать короткометражный фильм, призванный наполнить праздник смыслами и познакомить челябинцев с героями, о которых не рассказывают в школе на уроках истории. Как отмечает генеральный продюсер и автор сценария фильма Роман Грибанов, проекты об уральцах призваны вернуть жителям Челябинской области историческую память. По словам автора картины, многие челябинцы даже не знают, в честь какого подвига стоит памятник танкистам на улице Кирова.





«Очень обидно, что в Челябинске пять улиц названы в честь бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса, но вот личности героев не раскрыты. К сожалению, поколение сегодняшнее просто их забыло. Мы хотим о них рассказать, потому что это интереснейшее военное приключение, это масса сюжетов, это бездна характеров. И очень жаль, что люди об этом не знают»,— поделился Роман Грибанов.

К премьере фильма открыли и мультимедийную выставку. Организаторы признаются, что подготовили ее за три дня, но вложили в эту работу всю душу. Теперь любой челябинец сможет познакомиться с героями, чьи имена носят такие улицы, как Марченко, Худякова, Суркова. На выставке можно узнать не только о героях, но и событиях из их жизни, главных памятных боях, а также о разработке фильма — например о том, что картина готовилась в течение года, а команде проекта даже приходилось спать в настоящих военных казармах и медсанчасти.



На презентации выставки побывала и первая леди региона. По словам Ирины Текслер, короткометражный фильм стал важной работой большого творческого коллектива, по-настоящему влюбленного в Южный Урал, преданного своей Родине и осознающего всю значимость и величие трудового и ратного подвига поколения Великой Отечественной войны.





«Мы должны помнить, для чего нужны эти памятные даты, для чего они создаются, для чего мы так внимательно относимся к нашей истории. Памятная дата нужна для того, чтобы помнить о подвиге наших соотечественников, помнить о подвиге жителей Урала: Челябинской, Свердловской, Молотовской (Пермской. — Прим. ред.) областей. Помнить о том вкладе, который они внесли в Великую Победу»,— отметила Ирина Текслер.

Фильм уже смогли оценить челябинские школьники, принимавшие участие в создании проекта, и их директор — внучка одного из танкистов, Константина Воронина. А сегодня вечером премьеру смогут посмотреть и все зрители телеканала ОТВ.