Алексей Текслер поздравил с 81‑летием со дня образования Уральского танкового корпуса

Его формирование занимает особое место в истории России

11 марта 1943 года был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что в сложные для страны времена жители трех областей объединились и создали уникальное бронетанковое соединение, вложив туда свои труд, средства и душу. Бойцы легендарного корпуса принимали участие во многих ключевых сражениях и оказались в числе тех, кто привел Россию к Великой Победе.

«Мы бережно храним память о подвиге поколения победителей, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины. И передаем следующим поколениям приверженность главным ценностям, которые помогли выстоять нашему народу, — это патриотизм и верность воинскому долгу, мужество и отвага, самоотдача и взаимопомощь, готовность всегда сплотиться перед лицом врага. Именно это поддерживает сейчас наших бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции»,— сказал Алексей Текслер.

Он пожелал южноуральцам твердости духа, успехов в труде и службе на благо России.