В Челябинске недоношенных малышей помогают выхаживать мамы‑кенгуру и вязаные игрушки

Журналисты ИА «Первое областное» побывали в детской реанимации

Самое позитивное место в челябинской ГКБ № 1 — реанимация для детей. Об этом медики говорят без тени иронии. Пациенты-крошки попадают сюда в ослабленном состоянии, но день за днем набирают вес, учатся дышать и глотать и наконец уезжают домой к своим папам и мамам или переводятся в профильные отделения. В канун Дня медработника — а его в России отметят 15 июня — в отделении, где выхаживают малышей, побывали журналисты Первого областного информагентства.

Отделение детской реанимации небольшое — здесь всего девять коек. Однако за год через руки врачей проходят около 120 ребятишек. Большинство из них — недоношенные младенцы, в первую горбольницу их переводят из роддомов. Есть ребята с пороками сердца, которым нужно окрепнуть перед операцией. Но иногда поступают пациенты постарше из других отделений этой же клиники — например, дети с приступом бронхиальной астмы.

«Стабилизировать состояние можно всего за несколько дней. А вот выхаживать недоношенного ребенка труднее. В среднем на это уходит около 20 дней. Но иногда недоношенные младенцы лежат у нас по полгода», — рассказывает врач-анестезиолог, реаниматолог, заведующий межрайонным отделением неонатальной реанимации ГКБ № 1 Константин Ивлиев.

Каждый кроха находится в отдельном кувезе, где создается особенный микроклимат, как в животе мамы.

У многих ребят — теплые вязаные одеяльца, шапочки и носочки, их приносят местные волонтеры из клуба «28 петель».

А еще в кувезе можно увидеть вязаных осьминогов. Малыши ловят ручками шершавые щупальца этих игрушек и играют с ними, как с пуповиной.

Самым слабым ребятам помогают дышать специальные аппараты. Кстати, техника развивается, и юные пациенты уже не испытывают того дискомфорта, который был раньше, лет десять назад. Например, для искусственной вентиляции легких отдельным младенцам уже не нужно держать во рту трубку. Приток воздуха идет через маску, а ртом младенец сосет любимую соску. Без лишних трубочек, идущих к телу, малыши могут спокойно потягиваться и вертеться, а приходящие проведать их мамы могут взять кроху на руки, не боясь навредить.

«Присутствие мамы важно для ребенка. В отделении мы стараемся применять методику кенгуру: мама выкладывает малыша к себе на грудь и сидит с ним в таком положении по полтора-два часа. Методика кенгуру укрепляет связь матери и ребенка, помогает им успокоиться. Но бывает и так, что мама очень взволнована, а это может навредить ребенку. Тогда мы просто приоткрываем двери в палату, чтобы женщина посмотрела на ребенка со стороны. Мама видит, что все в порядке, и успокаивается», — рассказывает Константин Ивлиев.

Родители посещают малышек по вечерам. А пока мамы и папы находятся далеко, их обязанности берут на себя врачи и медсестры реанимации.

Малышам меняют подгузники, их обтирают салфетками (мыть ослабленных пациентов запрещено), детишек кормят и переворачивают каждые два часа. Благодарные пациенты довольны и безмятежно спят в своих стеклянных кроватках.

«Все наши сотрудники позитивные, добрые и умеющие сострадать люди. Другие просто не остаются — убегают от нас. В детской реанимации нельзя работать без оптимизма, потому что он заряжает положительной энергией и самих медиков, и пациентов, и их родителей», — замечает доктор.





Медики очень ценят моменты, когда спустя какое-то время после выписки мамы и папы присылают им фотографии уже окрепших детей. В реанимации ГКБ № 1 были крохи весом около 600 граммов. Сегодня все они жизнерадостные и активные карапузы.

«Современная медицина творит чудеса. Главное — обратиться за помощью вовремя, когда ребенок еще не находится на грани жизни и смерти. И в этом смысле жизнь каждого маленького человека зависит от его родителей. Я прошу родителей не оставлять детей без присмотра, разбирать с ними опасные ситуации, особенно летом, а также обязательно пройти курсы первой помощи. Тогда в критический момент мамы и папы смогут сами спасти ребенка или поддержать его жизнь до приезда врачей», — обращается к взрослым Константин Ивлиев.

О работе взрослой реанимации ГКБ № 1 мы писали в отдельном материале.

Между тем в Челябинской области изменили правила проведения детских медосмотров.