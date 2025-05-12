Челябинка просто так пошла учиться на медсестру и нашла дело всей жизни

О своей трудной, но очень важной профессии Ксения Якутина рассказала «Первому областному»

Многие понимают свое призвание еще в юности. Но бывает и так, что любовь к профессии приходит с возрастом и случайно. Так, к примеру, произошло с медсестрой из Челябинска Ксенией Якутиной. В медицинский колледж девушка поступила несколько лет назад, когда ей было 28, а сегодня уже возглавляет сестринскую службу одного из самых тяжелых отделений челябинской ГКБ № 1 — реанимации в корпусе терапии. В Международный день медсестры рассказываем историю Ксении.









Родом Ксения из-под Троицка, жила в деревне. В Челябинск девушка переехала к любимому человеку и пошла работать в салон сотовой связи. А потом у нее заболела спина...

«Заболевание оказалось серьезным. Меня оперировали три раза. Молодой человек мне сказал: бросай работу, иди учиться. Тогда я подала документы в медколледж ЮУГМУ. Подала и забыла, даже не думала, что буду учиться. И вдруг звонок: по конкурсу аттестатов вы прошли на бюджет — так в 28 лет я стала студенткой», — говорит Ксения.

На выбор колледжа повлияла семья. У Ксении две старшие сестры и три брата. Сестры работают в медицине: одна — медицинская сестра-анестезист, другая — в реанимации. На практику Ксения пошла в первую горбольницу Челябинска и сразу же попросилась туда, где трудно, — в реанимацию. А получив диплом, вернулась сюда на работу.

«Да, здесь очень непросто. Все больные — тяжелые. Нужно быть начеку. Но и радостно от того, что ты действительно спасаешь жизни», — признается Ксения.





Через два года девушке предложили возглавить службу медицинских сестер отделения. Как старшая медсестра Ксения отвечает за организацию работы службы: составляет график дежурств, получает и выдает медсестрам лекарства. При этом только администратором девушка быть не хочет и берет дежурства в палатах.

«Медсестра реанимации 24 на 7 находится с пациентами. Она кормит их и моет, перестилает постель, следит за показателями мониторов и, если что-то не так, зовет врача, а потом во всем ассистирует доктору: ставит катетеры, помогает при интубации... Бывает, некогда даже присесть. Но коллектив у нас очень дружный, и мы во всем помогаем друг другу, особенно когда поступают экстренные пациенты», — рассказывает Ксения.









Несмотря на тяжелый физический и моральный труд, текучки кадров в реанимации нет. Есть медсестры, которые работают в отделении больше десяти лет, например Мария Коровина, Елена Редькина. У Татьяны Мельниковой в трудовой вообще одна запись за 20 лет. Каждый день они с чистым сердцем и добрым словом возвращаются к своим пациентам.









В реанимации, говорит Ксения, тяжелее всего не физическая усталость, а видеть смерть человека. Особенно если тот какое-то время находился в сознании и с тобой разговаривал.

«Первую смерть я помню до сих пор. Пришла домой и ревела. Прокручивала в голове: а что еще могла сделать? Но нет, все было по протоколу...» — вспоминает старшая медсестра.

К гибели пациентов невозможно привыкнуть. Но и смертность в реанимации терапевтического корпуса небольшая. Большинство больных идут на поправку и переводятся на долечивание в обычные отделения.

«Приятно, когда ты идешь по больнице и видишь бывших пациентов в других отделениях, когда они уже ходят и говорят. А иногда незнакомые люди спрашивают меня: вы меня помните, я лежал у вас в реанимации? Это тоже приятно, что тебя помнят», — говорит Ксения.

Многие из них даже не представляют, как долго были без сознания, какую большую помощь им оказали врачи и медсестры. Бывает, что человек проводит в медикаментозном сне или коме две-три недели, но, просыпаясь, считает, что проспал одну ночь.





Результат терапии зависит не только от медиков, но и от желания человека поправиться, жить. К примеру, у пациентов на ИВЛ, за которых дышит аппаратура, ослабевают дыхательные мышцы. Когда больной приходит в сознание, ему приходиться разрабатывать и тренировать эти мышцы — делать дыхательную гимнастику, специальные упражнения. Иногда только настойчивость медсестры помогает заставить поникшего пациента заняться жизненно важной гимнастикой.

«В реанимации, как нигде, понимаешь ценность человеческого общения», — говорит Ксения.

Если нет карантина по гриппу, к пациентам пускают родных и близких. И хотя для медиков это лишние хлопоты и эмоции, по-другому нельзя. Для кого-то это последний шанс попрощаться с родным человеком или последний способ поднять мотивацию бороться за жизнь. Ведь реанимация — это все же про жизнь, про спасение человека.





Мечта Ксении — больше времени уделять своим близким. Когда бывают длинные выходные, девушка уезжает домой к родственникам или брату, который живет на Севере — там у Ксении три племянника.

«Мое хобби — моя большая семья», — говорит Ксения.

Почти все дети в этой семье выбрали дело жизни, которое связано с помощью людям. Обе сестры девушки — медсестры, один из братьев — ветврач, второй — полицейский, третий — бортмеханик. И наверное, для детей из многодетной семьи это закономерно: сегодня все они помогают людям, как помогали когда-то друг другу в родительском доме.

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