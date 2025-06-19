В Бакал приехал фестиваль «Челябинская область — большая семья!»

Жители спросили областные и местные власти о водоснабжении

Фестиваль «Челябинская область — большая семья!» сегодня доехал до Бакала. Здесь на центральной площади развернули шатры и встретили местных жителей. С бакальцами общались представители Минспорта региона, министерства ЖКХ, соцотношений, культуры, общественная приемная губернатора и другие. Как передает пресс-служба администрации Саткинского округа, одним из самых популярных вопросов от горожан стала тема водоснабжения.







Бакальцам обсудить снабжение водой с местными властями, похоже, понадобилось, чтоб в город приехал крупнейший фестиваль. Второй областной фест «Челябинская область — большая семья!» курсирует по региону и организует не просто праздник или активности, но и позволяет решать кипу адресных проблем. Так и сегодня: с бакальцами работали специалисты самых разных министерств. Были на встрече и главы ведомств: приветствовала горожан вместе с главой Александром Глазковым министр ЖКХ Людмила Алпатова.





Министерство спорта Челябинской области отметило высокую активность взрослого населения в сдаче нормативов ГТО, особо отметив впечатляющие результаты женщин в прыжках в длину (более 2 метров в большом проценте случаев).

Министерство социального развития зафиксировало заявления по перерасчету субсидий. Большой популярностью пользовались мастер-классы, привлекавшие как детей, так и взрослых.

Актуальные вопросы жителей, собранные на фестивале, касались преимущественно жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание было уделено проблемам с горячим водоснабжением и качеством воды в Бакале. Также поступали вопросы о работе и качестве общественного транспорта.

Заместитель главы Саткинского района по социальным вопросам Марина Савостова подчеркнула уникальность фестиваля и многообразие представленных направлений: «Само мероприятие уникальное, очень много направлений представлено на фестивале. Большое количество мастер-классов для детей и взрослых. Мы слышим много положительных отзывов от гостей!»

Она также отметила приятный сюрприз — посещение шатра молодыми людьми, не с жалобами, а с благодарностью за организацию мероприятия. Фестиваль «Челябинская область — большая семья!» уже побывал в Трехгорном, Катав-Ивановске, Аше и других городах. В субботу, 21 июня, караван помощи, праздника и настоящей поддержки встретят в Сатке.