Фестиваль «Челябинская область — большая семья» встретили в Трехгорном

Особое внимание сегодня — медикам

Сегодня, 15 июня, фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Трехгорный. В День медицинского работника министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская призвала местных жителей заняться своим здоровьем на фестивале, а также вместе с главой округа Данилом Громенко наградила лучших медиков, вручив им почетные грамоты и благодарственные письма, сообщили организаторы.

«Очень знаменательно, что фестиваль выпал на три праздника: День России, День медицинского работника и День отца. Мы как медицинские работники считаем, что болезни лучше профилактировать, чем лечить, поэтому предлагаем всем заняться своим здоровьем и хорошо отдохнуть!»— призвала Татьяна Колчинская.

Министр молодежной политики региона решил показать участникам фестиваля пример и сдал флюорографию. Кроме того, на фестивале можно сдать кровь на сахар и узнать уровень холестерина. Проводят и экспресс-тестирование на ВИЧ.

Шумно и весело было на площадке министерства социальных отношений: там для юных гостей и их родителей проводили различные мастер-классы.





А на площадке Минспорта юные жители Трехгорного выполняли нормативы ГТО и показывали очень хорошие результаты. Участие в этом приняли не только младшеклассники, но и малыши в возрасте двух-трех лет.

А в приемную поступило много вопросов о том, как помочь участникам СВО и жителям новых территорий.