Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Катав-Ивановске

Гости задали интересующие их вопросы и просто отлично провели время

В День России, 12 июня, фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Катав-Ивановск. Гости мероприятия провели время весело и с пользой: кто-то получил ответы на волнующие вопросы, кто-то сдал нормы ГТО, а кто-то нашел летнюю подработку, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Гостей поприветствовала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она напомнила, что на фестивале работают представители различных министерств и ведомств, готовые оказать необходимую помощь и поддержку. Оставить свои обращения можно и в шатре «Общественная приемная».

Министр ЖКХ Людмила Алпатова пригласила всех желающих посетить шатер министерства и обсудить наболевшие вопросы.





После официального открытия фестиваля на площадке стартовали разные семейные активности.

Особой популярностью пользовался шатер министерства спорта. 70-летний Валерий Лебедев, например, стал самым возрастным участником, который сдал все нормы ГТО. А 15-летний Иван Зинченко выполнил рекордные 62 повторения на пресс.

В министерстве труда прошла ярмарка летних вакансий для школьников. Также в Минтруда обратился участник СВО.

В шатре министерства ЖКХ граждане задавали вопросы, касающиеся вывоза мусора, содержания общего имущества, начисления платы. Один из гостей поинтересовался, как вычислить граждан, которые ставят на счетчики магниты. Ему рекомендовали написать обращение в Госжилинспекцию.

Много различный обращений поступило и в общественную приемную.

В воскресенье, 15 июня, фестиваль приедет в Трехгорный.