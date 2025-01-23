Таганай стал самой снежной точкой Южного Урала в середине зимы‑2025

Впрочем, 40‑сантиметровые сугробы не пугают туристов — все трудности окупает нереальная красота

В этом году в Челябинской области наблюдается очень разная зима: температура скачет от «плюса» к «минусу», а снега — то густо, то пусто. Наибольшая высота снежного покрова, по данным на начало текущей недели, наблюдалась в окрестностях метеостанции Златоуст, на Уреньге — 42 сантиметра, на 13 сантиметров выше нормы. Впрочем, снег не помеха путешественникам — все трудности горного похода окупает нереальная красота. Сегодня, в неформальный праздник — День сугробов, показываем, каким увидела седой Таганай фотограф ИА «Первое областное» Людмила Ковалева.

Добавим, в целом по области высота снежного покрова находится в пределах средних многолетних значений, но заметно различается на юге и севере области.

Так, по данным синоптиков на начало текущей недели, наименьшая высота снежного покрова наблюдалась на юге области, в предгорных северо-западных районах — 9—22 сантиметра, на 5—10 сантиметров меньше нормы.

Зато в крайних северных, местами в горных северо-западных, северо-восточных, восточных и местами в юго-западных районах высота снежного покрова равнялась 24—36 сантиметров.