Какие даты для свадьбы выбирают жители Челябинской области

Сегодня, 11.11.2024, молодожены обошли вниманием

Самым популярным днем для регистрации брака на Южном Урале в 2024 году стало 24 августа — 24.08.24. По данным Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в этот день прошло 388 бракосочетаний. Кроме того, спросом пользовалась дата 24.04.24, а также субботы летних месяцев: 17 августа и 20 июля.

Почти 500 семей в этом году появилось в период празднования Дня семьи, любви и верности — с 5 по 8 июля.

Сегодня 11.11.24 — казалось бы, привлекательная дата. Однако эту дату молодожены обошли вниманием. На регистрацию брака подано только 15 заявлений. Скорее всего, дело в том, что красивая дата выпала на понедельник. Больше всего пар сегодня зарегистрируют брак в Центральном отделе Управления ЗАГС администрации города Челябинска.

«Больше всего заявлений на регистрацию брака в этом месяце подано на субботу 22.11.24 — 119 заявлений», — сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС.

Новые семьи в Челябинской области создаются не реже, чем в прошлом году. За 9 месяцев 2024 года заключено 17 453 брака.