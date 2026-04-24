«Работали как ювелиры»: биохимическая лаборатория ЧОКБ отмечает 80‑летие

Первые лаборанты готовили реактивы вслепую и рисковали своим здоровьем

В Челябинской областной клинической больнице 80-летний юбилей отмечает биохимическая лаборатория. История этого подразделения начиналась с двух комнат и нескольких лаборантов, а сегодня здесь работают 45 специалистов и установлена самая современная техника, сообщает пресс-служба клиники.

Первые шаги: весы, колбы и риск для жизни

Лаборатория ведет историю с 1946 года. Тогда по инициативе профессора Михаила Бургсдорфа здесь начали делать первые анализы — проверяли сахар крови, холестерин, остаточный азот. Оборудование было простейшим: химические весы, бюретки, водяные бани.

Реактивы готовили сами, очищали возгонкой и перекристаллизацией.

Некоторые исследования проводились с огромным риском для здоровья лаборантов. Например, ядовитые химреактивы лаборант набирал через трубочку ртом…

«В 60-е годы мы работали как ювелиры. Все реактивы готовили сами. Нужно было соблюдать огромную точность, чтобы не ошибиться в диагнозе», — вспоминает ветеран ЧОКБ Изольда Еремина, в лаборатории она проработала 56 лет.

Современность: машины, комфорт и круглосуточный режим

Со временем в лаборатории появились первые фотоэлектроколориметры, аппараты для разделения белков. А сегодня здесь — сплошь автоматика.

«Те машины, которыми мы пользуемся сейчас, и количество исследований не идут ни в какое сравнение с тем, что было. Сейчас чисто, уютно, ничего не пахнет. Мы уже не столько химики, сколько врачи», — говорит руководитель лабораторной службы Татьяна Фоминых.

Новое оборудование позволяет исследовать гормоны, онкомаркеры, контролировать биохимию крови при сложнейших операциях, в том числе на остановленном сердце.

Лаборатория работает круглосуточно, обеспечивая и стационар, и поликлинику. Все результаты хранятся в электронной базе.

