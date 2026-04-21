Кардиохирурги ЧОКБ провели сотую операцию по спасению клапана сердца

Хирурги работали через небольшой прокол в межреберье

Челябинская областная клиническая больница подвела символическую черту: в клинике выполнили сотую операцию по спасению сердечного клапана. Кардиохирурги вернули здоровье 41-летнему руководителю театра проекционных кукол Сергею Сёдербергу, сообщает пресс-служба клиники.

О проблемах с сердцем Сергей знал с детства. Еще тогда врачи заметили провисание (пролапс) сердечного клапана, из-за которого кровь забрасывалась обратно в предсердие. В 17 лет юношу поставили на учет к кардиологам — за пролапсом с тех пор внимательно наблюдали. А год назад Сергей почувствовал ухудшение.

«Я стал быстрее уставать, задыхаться. Обратился в больницу — и мне предложили провести операцию, пока свое сердце еще можно спасти. В моем случае все прошло идеально», — рассказывает Сергей.

По словам заведующего отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаила Нуждина, у Сергея не только провисал один клапан, но и были оторваны хорды сердца — это «нити», которые держат створки.

«Мы полностью сохранили проблемную створку, провели протезирование хорды и восстановили линию смыкания передней и задней створок. Ради этого сердце пациента пришлось полностью остановить на полтора часа», — рассказал Михаил Нуждин.

Главная особенность операции — малоинвазивный доступ. Врачи работали через разрез в межреберье размером 3—4 сантиметра, не повреждая ребер и грудины.

Современные инструменты — длинные тонкие манипуляторы, специальные ретракторы для створок и хорд — дают возможность работать на любом клапане через крошечное отверстие.

«Раньше ту же самую операцию делали через большой стандартный серединный доступ, когда рассекалась грудина», — замечает Нуждин.

Еще 20 лет назад большинству таких пациентов клапан просто заменяли протезом. Сегодня в ЧОКБ делают ставку на малоинвазивную реконструкцию. Преимущества очевидны: отсутствие большого шрама на груди, не нужен специальный корсет. И главное — пациенту не придется пожизненно принимать антикоагулянты. Это кардинально улучшает и прогноз, и качество жизни.

Медики отмечают, что количество людей с дегенеративными пороками клапанов неуклонно растет — во многом благодаря современным методам визуализации, которые выявляют малейшие изменения соединительной ткани. Если раньше пациентов с пролапсом митрального клапана редко направляли к узким специалистам, то теперь врачи сами настаивают на дообследовании и своевременной операции.

Сергей Сёдерберг уже выписался из больницы и чувствует себя хорошо.

