В Челябинске пластические хирурги бесплатно оперируют пациентов с «сонными лицами»

Такие люди страдают от наплывающих на глаза век

Каждый год пластические хирурги ЧОКБ помогают нескольким пациентам с «сонными лицами». Это люди, которые столкнулись с редкой проблемой — опущением верхнего века. Их глаза, а иногда один глаз, постоянно прикрыты, что портит внешний вид человека и мешает отчетливо видеть мир. Многие пациенты живут в таком состоянии годы, хотя проблема решается за полчаса.

«Блефароптоз, или опущение верхнего века, встречается у взрослых и у детей. Даже если дефект небольшой, это мешает нормальной жизни, так как окружающие обращают на него внимание. В более серьезных случаях сужается поле зрения человека. У ребенка и вовсе прикрытое веко ведет к развитию амблиопии — „ленивого глаза“. Мириться с этим дефектом не нужно, веко обязательно нужно оперировать. Это делают не везде, но в нашей клинике делают хорошо. Я учился этому еще в Америке в 90-е годы и с тех пор провел около 130 операций», — говорит доктор медицинских наук, профессор, главный пластический хирург УрФО и оперирующий хирург ЧОКБ Сергей Васильев.

Челябинка Валентина Лозовская столкнулась с блефароптозом после ковида: верхнее веко на левом глазу начало наплывать на зрачок — в результате резко упало зрение, женщину мучили головокружения. Офтальмологи посоветовали сделать пластику века — сейчас по медпоказаниям такое вмешательство делают по полису ОМС, то есть абсолютно бесплатно для пациента. Но пенсионерка решилась не сразу.

«Думала, что привыкну. Даже купила пластырь и подклеивала веко кверху, но от этого началось раздражение кожи. И тогда я сдалась, согласилась на операцию», — рассказывает Валентина Алексеевна.

Само вмешательство длилось 30 минут. Операция проходила под местной анестезией. В палату женщина вернулась без бинтов — с полоской пластыря на верхнем веке. Через пять дней пациентке уже сняли швы, а сегодня ее выписывают домой.

«Я рада. Прекрасно выгляжу, прекрасно вижу. Спасибо медикам и всему персоналу. Все вежливые, интеллигентные, с золотыми руками. Я в восторге от них и довольна полученным результатом. Буду самой красивой на свадьбе внучки», — говорит 88-летняя пациентка.

Оксане Пономаревой до пенсии далеко, но и ей пришлось изрядно помыкаться по больницам.

«Верхние веки на обоих глазах начали опускаться лет в 30. Многие говорили мне: ты какая-то грустная, усталая, сонная. Но я не придавала этому значения. Решила: что ж, такая физиология. А когда начались проблемы со зрением, я закидывала назад голову, чтобы что-нибудь рассмотреть», — рассказывает Оксана.

Женщина работает медсестрой. Ее внешний вид не понравился офтальмологу — челябинка не смогла пройти медосмотр. Оксану отстранили от работы и направили на углубленное обследование. После офтальмологов — к неврологам, от неврологов — к офтальмологам. Внутренних патологий в глазах, проблем с нервами не нашли. Предложили сделать пластическую операцию.

«Я сразу же согласилась. И очень рада тому, что получилось. Теперь мне хочется все время улыбаться. Спасибо доктору и всему медицинскому персоналу: руки у медиков золотые, а сердца очень добрые», — добавляет Оксана.

Иногда операцию по исправлению век пациенты путают с блефаропластикой.

«Но это разные виды вмешательств. При блефароптозе мы делаем более сложную операцию, чем удаление избытков кожи. Находим мышцу, которая поднимает верхнее веко, заново прикрепляем ее к хрящевой пластинке. То есть решаем функциональную, а не эстетическую проблему. Хотя, конечно, и эстетически после операции пациент выглядит лучше», — говорит заведующий отделением реконструктивной хирургии Челябинской областной клинической больницы Юрий Васильев.

Медики призывают людей с похожей проблемой не терпеть неудобства, а обращаться к хирургам и решать проблему раз и навсегда — результат операции в большинстве случаев сохраняется на всю жизнь и не требует повторной коррекции.