Пять залов, пять эпох, пять доказательств, что Челябинск — модный город

Рассказываем об открытии новой фешен-выставки

В галерее современного искусства Larisa Depershmidt Art Gallery в центре южноуральской столицы открыли выставку-исследование «Мода, которой нет». Организаторы — команда проекта LongFashionWeekend — пытаются доказать, что Челябинск — это что-то «на модном», что здесь уже много лет развивается индустрия красоты и стиля и что о городе знал сам Пьер Карден. О секретах челябинской моды — в материале Первого областного.





Название «открытое закрытие» позабавило многих, но старт выставки по-другому не назовешь. На мероприятии «по спискам» избранные челябинцы смогли первыми окунуться в мир моды и познакомиться с пятью абсолютно разными площадками выставки: где-то в углу — модные худи, в подвале — диковинные черевички из прошлого века.





Экспозиция поделена на временные отрезки: 90-е, нулевые, начало и конец 10-х и 20-е. И все — о Челябинске. У каждого стенда свой антураж, свой, как говорится, вайб: хочешь — сфотографируйся в шубе и норковой шапке а-ля Simple Russian Girl, хочешь — смотри на планшете, как проходили первые модные показы города...





«Каждая вещь здесь — это крупица знания, которое мы собирали для того, чтобы показать, как мода строилась с 91-го года по настоящий момент и какие произошли изменения», — рассказывает организатор выставки — искусствовед Елена Ермаковишна.





Исследование времени шло через четыре опорные точки: ретейл, дизайнеры, события и медиа — глянец, издававшийся в свое время, и буклеты с показов.





«Мода на Южном Урале есть, и она очень сильная. Еще с советских времен практически каждый пятый-шестой южноуралец работал на фабрике, у нас здесь было огромное количество предприятий легкой промышленности. И практически у всех молодых дизайнеров, которые сегодня работают, мамы, бабушки или папы работали либо на фабрике, либо на производстве», — делится Елена результатами фешен-исследования.





Из фабрик, конечно, сразу вспоминается «Юничел». Пробегаемся по залам глазами и отмечаем необычную обувь, выпускавшуюся предприятием в разные годы.





Первый зал посвящен «разрушительной свободе» 90-х. Рядом — мужчина, с гордостью рассматривающий ярлыки Pierre Cardin на джинсах, рубашке от уральского Дома моделей и шортах. Все этикетки вышиты в Челябинской области. Мужчина — Валерий Богуж, который в свое время договорился со знаменитым модельером о применении марки на территории России. Уникальный контакт был единственным в истории страны.





В других залах — не меньшие диковинки: наряды, которые челябинцы сами несли исследователям, платья дизайнеров, ставших одними из первых участников «Платья города». Выставка будто утверждает: «Смотрите, что в Челябинске было, во что южноуральцы одевались — не отставали от мира. Эти драгоценные доказательства есть и у вас дома — вспомните, как круто вы выглядели в девяностые и нулевые!»





Вокруг модная выставка, модные челябинцы, модные дизайнеры. Последние закрывали вечер демонстрацией своих коллекций. И по представленной одежде вновь делаем вывод, что на сезон весна — лето — 2024 стоит выбрать классику, красный цвет и добавить в образ аксессуары. Много аксессуаров.





Прикоснуться к истории южноуральской моды можно в течение апреля в Larisa Depershmidt Art Gallery.