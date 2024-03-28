В Челябинске прошел фестиваль моды «Платье города — 2024»

Атласные платья, рубины и даже рыбы в авоське — в нашем фоторепортаже

В среду, 27 марта, в Театре оперы и балета прошел традиционный фестиваль моды «Платье города». Семнадцать дизайнеров со всей страны представили новые коллекции одежды для взрослых и детей на сезон весна-лето — 2024. О том, как проходил модный показ и какими эмоциями поделились челябинцы и приглашенные дизайнеры, — в фоторепортаже Первого областного информагентства.

Первым делом заглядываем в гримерку. Здесь идут последние приготовления, наносят последние штрихи в макияже ВИП-гостей. Мастер причесок Наталья Тюнина отмечает, что сейчас в моде «естественность без какого-либо гранжа». Визажист Эльвира Сычугова подхватывает: «Если хотите сделать акценты, выбирайте для макияжа красную помаду и стрелки любых форм и расцветок».





Отходим в холл театра — первые зрители начинают сдавать свои вещи в гардероб, разглаживать невидимые складки на своих платьях и фотографироваться с талисманом телеканала ОТВ. Здесь же, по счастливой случайности, встречаем и автора фестиваля Светлану Клименко.





«Мы будем показывать в основном современные модные коллекции — наш модный прогноз. Это коллекции на разные вкусы, на разный возраст — каждый сможет выбрать для себя дизайнера. Некоторые участники из Челябинска участвуют уже несколько лет, и приятно видеть, как они выросли в творческом развитии, а многие даже открыли свои магазины. И это очень вдохновляет нас, организаторов, на создание таких проектов, потому что дизайнерам очень нужны такие показы, нужны зрители, которые придут в театр, увидят коллекцию и захотят что-то приобрести», — рассказывает Светлана Клименко.

Переносимся в зрительный зал. Гости уже заняли свои места и ждут начала. Открывает первое отделение ВИП-дефиле. Среди моделей — сотрудники телеканала ОТВ, примерившие образы от дизайнерского дома ENSO.





«Для Челябинска такой прекрасный показ — это большой успех. Я испытал невероятно положительные эмоции. И даже задумался, что мне нужно не только оперировать, но иногда выходить в свет на подиум», — смеется профессор пластической хирургии Александр Пухов.





Первое отделение показа говорит нам, что в моде сейчас классика — черный, белый, серый цвета. А еще красный — очень много красного. Детали, яркие акценты или же весь образ должен быть алым. Из силуэтов — макси или сочетание ультракороткого низа с оверсайз-верхом. Приветствуется смелость и экстравагантность — деловой стиль можно и нужно сочетать с короткими шортами, цепями и открытой спиной.





Второе отделение открывает молодой дизайнер из Москвы Иван Бутырский.





«Моя коллекция в основном — это пальто, шубы и пиджаки. Уникальность коллекции — в работе с формой и конструкцией вещей, настроением, которое несет каждая деталь коллекции», — делится Иван Бутырский.





Переносимся из зала за кулисы. Здесь модели готовятся к финальному дефиле — невероятной коллекции из Санкт-Петербурга. Пышные наряды на девушек надевали полтора часа. Расшитые жемчугом и рубинами платья настолько дорогие, что дизайнер Ольга Малярова признается — точной стоимости не знает.





«Платье тяжеловатое, но самое тяжелое — это, конечно, кокошник, он весит около 4 килограммов. Я очень волнуюсь перед выходом, но знаю, что справлюсь!» — делится модель Камилла, примерившая образ Царевны Лебеди.





Коллекция «Эрмитаж» приковывает взгляды всего зала. Кажется, что на подиуме не модели, а настоящие императрицы из рода Романовых, только что покинувшие Зимний дворец в Петербурге.





«Это, наверно, самая сложная коллекция в моей жизни, мы создавали ее с командой четыре года. Я люблю свой город, Санкт-Петербург, я фанатею от Эрмитажа, я очень люблю историю Российской империи, Зимний дворец — все это и вдохновило меня на коллекцию. Для создания некоторых элементов мы сотрудничали с мастерами по созданию лепнины и золочению сусальным золотом», — делится Ольга Малярова.





Напомним, что фестиваль «Платье города» проходит в Челябинске уже в 24-й раз. Генеральным информационным партнером выступает телеканал ОТВ, информационный партнер — «Радио 100».