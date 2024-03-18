Челябинцам рассказали, что надеть в новом сезоне

Модный показ прошел в рамках маркета Fashion Day

В отеле Radisson Blu в Челябинске с 16 по 17 марта состоялся фэшн-уикенд. Местные модные бренды представляли свои новинки и тренды предстоящего сезона весна — лето 2024 на мероприятии Fashion Day. Корреспондент «Первого областного» решил не оставаться в стороне и приобщиться к модной индустрии, чтобы узнать, какие цвета и фасоны должны быть в гардеробе у стильных южноуральцев.





Сейчас никого уже не удивить сочетанием спортивного и делового стиля, элегантного платья и массивных грубых ботинок, строгих брюк со стрелками и футболки в стиле гранж. Мода на оксюмороны продолжится и в новом сезоне. Как отмечает организатор мероприятия, стилист и модный аналитик Анна Глазкова, челябинцы одеваются намного интереснее и ярче жителей других уральских городов, будто бы компенсируя недостаток цвета вокруг своими образами. А местные бренды подхватывают этот тренд и доказывают, что выделяться с помощью образов — совсем не страшно и очень круто. Так, на показе главными новинками стали белые кружевные колготки, гипюровые юбки, ультракороткие вещи в сочетании с длиной макси, галстуки и цвет бордо. Остается в моде и «Барби-розовый»: этой весной его можно внедрить не только в платья мини и брючные костюмы, но и в спортивные комплекты.





Чтобы лучше разобраться, что надеть в новом сезоне, мы обратились за советом к челябинским дизайнерам и владельцам шоурумов. Основатель бренда MISS KRISS Кристина Акимцева отметила, что во всем буйстве фасонов и идей не стоит забывать о базовой одежде и обязательно пополнить ею гардероб.

«В новом сезоне в моде будут сексуальность, женственность, приталенные форматы. Основной весенний цвет — розовый: он всегда привлекает внимание девушек. Также могу отметить желтый, красный, благородные оттенки коричневого. Сексуальность можно будет подчеркнуть и за счет кожаных изделий и длины мини», — поделилась Кристина Акимцева.





Помимо сочетания несочетаемого и других нестандартных решений, в этом сезоне стоит присмотреться к глубоким спокойным тонам: красному, серому и шоколадному. Из вечного — черный и белый, причем как вместе, так и с другими цветами или даже сольно. К слову, многие коллекции достаточно монохромны и не обращаются к ярким цветам — только бордо. Этот оттенок красной нитью проходит через весь показ и доказывает, что мода циклична и пора доставать свои бордовые вещи из 2016‑го — помните, это когда все носили сумки, шляпки, сапожки и брюки этого цвета? А еще подводили губы помадой винно-бордового тона.





Чувствуется, что при создании коллекций челябинские бренды вдохновлялись стилем гранж, восточными мотивами, сочетанием удобства и экстравагантности и, кажется, даже фильмом Дени Вильнева «Дюна». Если вы любите яркие краски, то сейчас лучше всего выбрать красный или зеленый, но дизайнеры советуют присмотреться и к песочным оттенкам — бежевому, всей палитре коричневого, серому. Из нежного можно выбрать пастельный голубой.

К показу проявила интерес и первая леди региона Ирина Текслер, славящаяся утонченным вкусом и открытостью к модным трендам. Учредитель Фонда 2020 отметила, что правительство области в последнее время стало внимательнее относиться к креативным индустриям и местным дизайнерам, которые создают неповторимый продукт. Также Ирина Текслер призвала челябинцев активнее знакомиться с местными брендами и молодыми яркими энергичными авторами, о которых пока мало кто знает, но при этом, по скромному мнению корреспондента, они могут потягаться и с именитыми модными домами.





Дизайнеры в своих коллекциях смело смешивают нежность и спорт, кожу и гипюр, обращаются к прошлым эпохам с их винтажными корсетами и неожиданными решениями в виде юбки-кринолина. Каждый из брендов будто доказывает, что выйти в бомбере на вечернее платье — уже давно не новость и никакая не дикость. Секрет моды в том, что в ней нет рамок и каждый может подчеркнуть индивидуальность через свой неповторимый стиль.





«В тренде сейчас укороченные выбеленные силуэты, „рванина“ всяческая, гранжевые оттенки, все оттенки серого и, конечно, красный, который стал уже некой базой — он сейчас на самом пике популярности. Красный сейчас должен присутствовать в образе у каждого, причем вместе с другими яркими акцентами», — рассказала основатель бренда NIKELLA Ирина Зайцева.





В общем, челябинцы могут смело пополнять свой гардероб всеми пятьюдесятью оттенками серого, надевать рваные футболки вместе с гипюровыми брюками палаццо или же собираться на работу в юбке мини, подчеркивая образ оверсайз курткой до колен — главное, не бояться быть яркими, уверенными и индивидуальными. К тому же погода радует наступлением тепла и словно шепчет: «Надевай на себя все самое яркое, зима не близко».