Пусконаладочные работы на очистных сооружениях в Челябинске начнут в октябре 2024 года

Предприятие показало этапы реконструкции объекта

Один их крупнейших объектов реконструкции в Челябинске — очистные сооружения канализации в Металлургическом районе города. Объект считается долгожданным не только из-за необходимости модернизации, но и неприятного запаха, который уже много лет приносил неудобства тем, кто проезжал мимо промзоны, где стоят очистные. Наш фотокорреспондент побывал на очистных и своими глазами увидел стройку.

Напомним, реконструкция очистных сооружений стала возможна благодаря инициативе Алексея Текслера. В начале 2022 года правительственная комиссия приняла решение выделить деньги на объект. Челябинская область стала первым регионом, который обратился в Фонд национального благосостояния на проведение этих работ. Челябинские очистные не реконструировались с 1992 года.

Строительство ведет компания АО «Ротек» из Москвы. На сегодняшний день почти достроена камера поступающих стоков. Именно на этом, первом, этапе вода будет проходить механизированную очистку от осадка, песка и мусора. Этот этап станет ключевым с точки зрения очистки воды от аммиачного запаха.

Почти на 70% смонтированы емкости для улавливания песка и наполовину — насосная станция ливневых вод и сети канализации.

Также идут монтажные работы сети коммуникаций и необходимой инфраструктуры для работы сооружений. Одновременно с этим строительством идет возведение цеха механической обработки осадков, резервуаров обработки осадков, насосных станций.

В МУП «ПОВВ» сообщили, что с октября этого года начнутся пусконаладочные работы на смонтированном оборудовании.