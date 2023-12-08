Заброшенный тоннель в Челябинске сделают частью обновленной набережной

Благоустройство территории у реки Миасс продолжится на Северо-Запад

В следующем году в Челябинске начнется второй этап благоустройства набережной. Работы развернутся на участке от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской. По контрасту с гранитным обрамлением реки Миасс в центральной части города продолжение прогулочного маршрута задумано максимально близким к природе. Между ними даже предусмотрен символический тоннель, соединяющий шумную урбанистическую часть набережной с территорией тихого отдыха. Идеи проектировщиков сегодня, 8 декабря, обсуждали в Общественной палате Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Правый и левый берега реки будут приводить в порядок одновременно, но разными силами. По словам и. о. начальника городского управления по архитектурно-строительному проектированию Ольги Никитиной, проект левого берега готов и прошел согласования. К его реализации приступят весной. Правым берегом занимается застройщик жилого комплекса «Манхеттен» — компания «Новые горизонты». Разработка документации пока в процессе, но инвестор намерен в следующем году выполнить часть земляных работ и закончить объект в течение трех лет.

На левом берегу набережную сделают двухъярусной. Там предусмотрены зоны отдыха, велосипедные и пешеходные дорожки со спусками к воде.

«Дорожки пройдут по уже существующим маршрутам. Они есть, люди там активно гуляют. Наш проект постарался найти баланс между уютной природной составляющей и вторым уровнем набережной, который несет функцию защиты от затоплений», — отметила Ольга Никитина.

Часть набережной на левой стороне получила название рыбацкой. Речь идет об участке от здания ДОСААФ до улицы Косарева. По словам председателя комитета по экологии ЗСО Михаила Махова, которому принадлежит концепция этой территории, сейчас это один из самых заброшенных и глухих уголков вдоль всей реки.

«Два раза в год мы с коллегами-экологами проводим там субботники и каждый раз вывозим оттуда очень много мусора. Но, возвращаясь через некоторое время, видим, что территория снова захламлена. Хотя само по себе это прекрасное место с большими многолетними деревьями и другими растениями. Также оно интересно тем, что расположено на нескольких уровнях. Кроме того, это конечная точка той части набережной, которая начинается у Шершневской плотины и заканчивается у Свердловского моста», — сообщил Махов.

Здесь постараются максимально сохранить зеленые насаждения, выровняют ландшафт, соорудив несколько террас, и оборудуют у воды мостки, а также небольшой пирс для лодок и катамаранов. Название «Рабацкая» этой локации дали неслучайно. С одной стороны, ее действительно хотят сделать удобной для рыбалки, а с другой — это отсылка к идее тишины. Михаил Махов мечтает, чтобы будущий эко-сквер стал островком покоя в окружении техногенного ландшафта и шумных дорог.

В процессе обсуждения общественник Денис Девятов напомнил, что будущая «Рыбацкая набережная» примыкает к тоннелю под Свердловским мостом, ведущему на противоположную сторону — к Торговому центру. Этот переход заброшен многие десятилетия, захламлен и откровенно опасен. Михаил Махов пообещал, что этот объект не обойдут вниманием: его планируют очистить от мусора и грязи и превратить в сказочную «кроличью нору», по которой можно будет попасть из городской суеты в мир природы.

Проект набережной на противоположной стороне реки представили его авторы — сотрудники архитектурно-дизайнерского бюро «Проектная группа 8» из Казани. Изюминка этой территории — остров, который в силу общей заброшенности окружающего пространства остался нетронутым. Таковым его и хочет оставить проектант — свободным от людей. Единственным рукотворным объектом на нем станут декоративные ветряки в виде птиц.

Соседствующую с островом полоску «большой земли» предполагается разбить на четыре зоны. Первая — площадка для активностей с арендой сапбордов, велосипедов и лыж. Вторая — каскадный парк, где будет большая площадь для проведения мероприятий и установки фудтраков, а также интегрированная в неровности ландшафта детская игровая площадка, где зимой будет целая галерея горок для катания. Далее будет располагаться плодовый парк, сформированный вокруг существующей старой ивы — большого и красивого дерева. Наконец, четвертая зона будет отведена для прогулок по извилистым дорожкам.

В целом симпатичная презентация вызвала у присутствующих ряд вопросов. Главный из них был связан как раз с островом. По мнению Михаила Махова, заповедность этой территории сохраняется сейчас исключительно благодаря ее заброшенности.

«Но по проекту мы видим, что в непосредственной близости от острова предусмотрена основная часть активностей. В том числе площадка для сап-серфинга. Я вас уверяю, что даже при отсутствии моста найдется большое количество желающих посетить этот остров. Неважно, с какими целями — это в любом случае будет доставлять беспокойство его обитателям», — подчеркнул Махов.

Парламентарий посоветовал проектировщикам и инвесторам перенести сап-станцию, отодвинуть основные активности подальше от уреза воды и подумать, как естественным образом отсечь людские потоки на хрупкий островок.