Сегодня, 1 мая, в праздник Весны и Труда на набережной реки Миасс в Челябинске прогремел праздничный салют. Корреспондент Первого областного информагентства запечатлел самые яркие моменты фейерверка.

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Праздничный салют по традиции запускали у памятника Столыпину. Длился он 10 минут. Горожане смогли увидеть «Пионы», «Кометы», «Ромашки», «Цветочную волну», «Хризантемы», «Сферы» и другие яркие залпы.

Фейерверк запускали в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

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Из городского бюджета на первомайский салют выделили миллион рублей.

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После фейерверка челябинцы смогут добраться до дома на автобусах. Правда, общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам, так как до 23:00 движение на нескольких улицах перекрыто. По каким маршрутам будут следовать автобусы — смотрите в нашем материале.

Сегодня в парке культуры и отдыха им. Гагарина состоялся митинг-концерт. Праздник прошел под лозунгами лозунгами «В России заработал — в Россию вложи», «За достойный труд без войны и санкций», «Нет спекулятивному росту цен». На мероприятии побывал и наш корреспондент.