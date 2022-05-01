Праздник Весны и Труда в Челябинске завершился фейерверком

Салют запустили в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести»

Сегодня, 1 мая, в праздник Весны и Труда на набережной реки Миасс в Челябинске прогремел праздничный салют. Корреспондент Первого областного информагентства запечатлел самые яркие моменты фейерверка.







Праздничный салют по традиции запускали у памятника Столыпину. Длился он 10 минут. Горожане смогли увидеть «Пионы», «Кометы», «Ромашки», «Цветочную волну», «Хризантемы», «Сферы» и другие яркие залпы.

Фейерверк запускали в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».







Из городского бюджета на первомайский салют выделили миллион рублей.







После фейерверка челябинцы смогут добраться до дома на автобусах. Правда, общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам, так как до 23:00 движение на нескольких улицах перекрыто. По каким маршрутам будут следовать автобусы — смотрите в нашем материале.

Сегодня в парке культуры и отдыха им. Гагарина состоялся митинг-концерт. Праздник прошел под лозунгами лозунгами «В России заработал — в Россию вложи», «За достойный труд без войны и санкций», «Нет спекулятивному росту цен». На мероприятии побывал и наш корреспондент.