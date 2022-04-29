В Челябинске автобусы изменят маршруты на время салюта 1 мая

Праздничный фейерверк начнется в 22:00

В Челябинске в воскресенье, 1 мая, перекроют дороги в центре города с 20:00 до 23:00 из-за фейерверка. В связи с этим автобусы № 8, 9, 15, 18, 34, 45 и 71 изменят свой маршрут, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Автобус № 8 не будет проезжать по улице Братьев Кашириных на участке от Российской до Северо-Крымской. Транспорт будет идти по маршруту: Российская — Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская.





Автобус № 15 поедет по маршруту: Победы — Чайковского — Северо-Крымская — Труда — Энгельса.





Автобус № 18 пойдет по улицам Российской, Новомеханической и Каслинской.





Автобус № 71 будет курсировать по улице Чайковского и Комсомольскому проспекту.





Автобусы № 9, 34 и 45 поедут через объезд по маршруту: Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Каслинская — Новомеханическая — Российская — проспект Победы.





Напомним, 1 мая движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00 на следующих улицах:

— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

— улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки);

— Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

— улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;

— улица Красная от проспекта Ленина до проспекта Победы.

Салют начнется в 22:00 на набережной реки Миасс, у памятника Столыпину. О том, какое зрелище ожидает челябинцев и во сколько оно обойдется городу, читайте в нашем материале.