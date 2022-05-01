Профсоюзные организации и отделения политических партий Челябинской области 1 мая провели акцию «ZА МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!». Торжественный митинг-концерт прошел под лозунгами «В России заработал — в Россию вложи», «За достойный труд без войны и санкций», «Нет спекулятивному росту цен». Праздник Весны и Труда, прошедший в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, посетили вице-губернатор Анатолий Векшин, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, руководители партийных фракций в Заксобрании, передает корреспондент Первого областного информагентства.

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«Мы — великий народ, который своим трудом может сделать все, что угодно. И сегодня здесь мы с вами выражаем солидарность. Солидарность нашей армии, нашему президенту, за нами правда! Мы за Россию, мы за мир, за мир без нацизма»,— заявил со сцены Анатолий Векшин.

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Праздничное настроение со сцены создавала кавер-группа «Мамба», также с главной сцены ПКиО выступили победители музыкального конкурса «Рабочая песня — 2022».

Мероприятие посетили более 10 тысяч человек.