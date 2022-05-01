В Челябинске прошел первомайский митинг-концерт

Горожан со сцены поздравил замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин

Профсоюзные организации и отделения политических партий Челябинской области 1 мая провели акцию «ZА МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!». Торжественный митинг-концерт прошел под лозунгами «В России заработал — в Россию вложи», «За достойный труд без войны и санкций», «Нет спекулятивному росту цен». Праздник Весны и Труда, прошедший в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, посетили вице-губернатор Анатолий Векшин, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, руководители партийных фракций в Заксобрании, передает корреспондент Первого областного информагентства.







«Мы — великий народ, который своим трудом может сделать все, что угодно. И сегодня здесь мы с вами выражаем солидарность. Солидарность нашей армии, нашему президенту, за нами правда! Мы за Россию, мы за мир, за мир без нацизма»,— заявил со сцены Анатолий Векшин.

Праздничное настроение со сцены создавала кавер-группа «Мамба», также с главной сцены ПКиО выступили победители музыкального конкурса «Рабочая песня — 2022».

Мероприятие посетили более 10 тысяч человек.