В центре Челябинска жители вынуждены пользоваться заброшенным подземным переходом

В подземке нет постоянного освещения, повсюду мусор и не до конца демонтированные киоски

В центре Челябинска, рядом с Торговым центром, находится подземный пешеходный переход. Многие челябинцы вынуждены пользоваться им, чтобы перейти дорогу, — на улице Братьев Кашириных активное автомобильное движение. Корреспондент ИА «Первое областное» спустился в подземку, чтобы оценить, в каком состоянии она находится. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Выход из подземного перехода на улице Братьев Кашириных выходит прямо к популярному ранее Торговому центру. Здесь же неподалеку находится выход к одной из станций недостроенного метро, которое, впрочем, обещают достроить в измененном формате. А значит, через этот переход в обозримом будущем поток людей, которые пользуются этим переходом, может возрасти.





Раньше здесь были многочисленные павильоны — экспресс-ателье, ремонт обуви, магазинчики. Затем их начали убирать, но, как видно, работу эту не закончили: в заброшенных киосках сейчас кучи мусора. Плитка на стенах, которые со всех сторон разрисованы граффити, местами отпала. Краска на потолке перехода потрескалась от влажности.

Сейчас этот подземный переход вызывает ассоциации разве что с фильмом ужасов или триллером. Постоянного освещения в подземке нет. Выглядит такое место небезопасным даже днем.

Подземные переходы рядом с площадью Революции в прошлом году привели в порядок: освободили от торговых точек, стены украсили рисунками художников, сделали освещение. Теперь там для проходящей толпы играют уличные музыканты. Место выглядит современно и ухоженно. Но ведь переход возле Торгового центра тоже находится в центре города и им также пользуются горожане. Почему же он находится в таком плачевном состоянии? Этот вопрос ИА «Первое областное» задало комитету дорожного хозяйства Челябинска.





В комитете уточнили, что подземный пешеходный переход площадью более тысячи квадратных метров находится в реестре муниципального имущества Челябинска с 2011 года. По информации КДХ, киоски в подземке были установлены незаконно.

«В ситуационном плане от 18.11.2010, который является неотъемлемой частью кадастрового паспорта, сведений о торговых павильонах в подземном пешеходном переходе нет. Информацией и документами о наличии установленных законодательством согласований переустройства данного объекта недвижимости комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска не располагает», — ответил ИА «Первое областное» председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Арендаторам перехода в ноябре 2020 года было предписано освободить незаконно установленные павильоны.





Вопросы организации безопасности в пешеходном переходе в комитете прокомментировать не смогли — эта работа находится не в компетенции ведомства. Впрочем, временное освещение на объекте подрядчик КДХ все-таки выполнил. На постоянную схему освещения потребуется крупная сумма из городского бюджета.

«На сегодняшний день на данном объекте силами подведомственной организации комитета — МБУ „ЭВИС“ — восстановлено искусственное освещение во временном варианте. Ориентировочная стоимость организации наружного освещения на постоянной основе составляет порядка 800 тысяч рублей. Прорабатывается вопрос о доведении денежных средств в рамках муниципального задания МБУ „ЭВИС“», — добавил председатель комитета дорожного хозяйства.





Сейчас городские власти решают, что делать с переходом у Торгового центра. Одна из идей — отдать пространство для воплощения культурных проектов.

«Комитетом дорожного хозяйства Челябинска направлены письма в адрес заместителя главы города по социальным вопросам Сергея Авдеева, начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Павла Крутолапова о рассмотрении возможности использования данного подземного пешеходного перехода в целях реализации социально-культурных проектов», — сообщили ИА «Первое областное» в КДХ.

Но для каких именно социально-культурных проектов предлагается использовать эту подземку, в комитете не уточняют.