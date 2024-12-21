Челябинский Дворец спорта «Юность» впервые за 25 лет собрал аншлаг на хоккейном матче

Игру заводских команд посетили 3500 зрителей

Большой интерес у любителей хоккея в Челябинске вызвал товарищеский матч заводских команд, прошедший во Дворце спорта «Юность». За игрой «Электромашина» — «Уралвагонзавод» с трибун смотрели 3500 зрителей. В последний раз аншлаг в «Юности» на хоккейном матче был зафиксирован 25 лет назад, когда «Трактор» в чемпионате КХЛ сыграл здесь последнюю игру перед переездом на новую арену, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Идея проведения товарищеского матча между двумя крупнейшими заводами Челябинска и Нижнего Тагила появилась в сентябре этого года. Концерн «Уралвагонзавод», входящий в структуру корпорации «Ростех», эту идею поддержал. Так, в начале октября состоялась первая игра между командами в Нижнем Тагиле. Хозяева площадки выиграли со счетом 9:6. Вчера, 20 декабря, в Челябинске состоялся ответный поединок.

К этому поединку руководство НПО «Электромашина» основательно подготовилось: провело мощную пиар-компанию, организовав для своих сотрудников массовый поход на хоккей. Прибыли в Челябинск и гости из Нижнего Тагила, чтобы поддержать свою команду. Это помогло собрать аншлаг в челябинском Дворце спорта «Юность», за игрой с трибун наблюдали около 3500 зрителей.

Справка:

В последний раз хоккейный клуб «Трактор» сыграл во Дворце спорта «Юность» 7 января 2009 года. В чемпионате КХЛ челябинцы тогда выиграли со счетом 2:0 у новокузнецкого «Металлурга». Игра собрала 3500 зрителей, а шайбы забросили Ян Платил и Евгений Скачков.

Дебют челябинского клуба на арене «Трактор» состоялся 17 января — в южноуральском дерби «черно-белые» выиграли у магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:2. Дубль оформил Олег Кваша, а первую шайбу на новой арене забросил Андре Лакос. На игре был аншлаг — 7500 зрителей.

Отметим, что сейчас ДС «Юность» является домашней ареной для команды «Челмет». Фарм-клуб «Трактора» выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), однако игры команды не собирают большую зрительскую аудиторию.

Челябинская команда «Электромашина» смогла взять убедительный реванш у соперников за поражение в Нижнем Тагиле. Хозяева площадки разгромили нижнетагильский «Уралвагонзавод» со счетом 10:2. По словам капитана победителей Олега Бабина, выиграть у соперников помогло то, что команда сделала выводы из предыдущего поражения — проводила регулярные тренировки на заводской ледовой площадке, наигрывала состав.

Кубок победителям вручил челябинской команде гендиректор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев. Проводить такие товарищеские матчи заводских команд планируют и в следующем году.