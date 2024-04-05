Как жители подтопленных сел Южного Урала справляются с трудностями

Истории о стойкости и взаимовыручке — в обзоре ИА «Первое областное»

Юг Челябинской области первым ощутил прелести паводка после рекордных снегопадов. Интенсивное таяние снежной массы в полях привело к резкому увеличению воды в реках, подтоплению нескольких населенных пунктов, повреждению объектов инфраструктуры. МЧС, спецтехника, ответственные органы власти работают в круглосуточном режиме. Развернуты пункты временного размещения, где необходимо — организован подвоз питьевой воды, доставка продуктов. На особом контроле несколько территорий Брединского, Варненского и Нагайбакского районов — там объявлен режим чрезвычайной ситуации; в нескольких территориях — режим повышенной готовности.

Сотрудники МЧС России ориентированы на оказание оперативной помощи по заявкам граждан: например, жителей поселка Переселенческий на надувной лодке доставляют на «большую» землю. Кстати, отмечают, что привычные к весенней распутице селяне вполне стойко переносят невзгоды, связанные с паводком, и поддерживают друг друга шутками: «Соседка, рыба есть дома? Делай вид, что ловишь!»

Фото ПСС Челябинской области

С момента начала вскрытия рек области ото льда спасатели областной ПСС круглосуточно выезжают для осмотра опасных участков, в местах, где паводковые воды достигают критических отметок, а также по мере необходимости оказывают помощь жителям оказавшихся в вынужденной изоляции населенных пунктов. Так, в Пластовском районе, в результате разлива реки Курасан оказался подтопленным участок автодороги между селами Степное и Степнинское: бурный поток разрушил и снес часть асфальтового покрытия, сделав невозможным передвижение автотранспорта. В пятницу, 5 апреля, днем спасатели Троицкого отряда областной ПСС передали главе села Степнинское мотопомпы.

«Сейчас наравне с лодками это один из самых востребованных агрегатов, с помощью которого жители могут произвести откачку воды из пострадавших домовладений», — прокомментировали в ПСС.

В Есаульском через подтопленную дорогу организована переправа через Зюзелгу. Дорогу вокруг моста подтопило накануне, а мост нужен — он соединяет с «большой землей» несколько улиц поселка и школу-интернат.

Сегодня людей перевозит КамАЗ — «паром» организовал отдел ГО и ЧС администрации Сосновского района, машину предоставило Челябинское ЛПУ.

«А что – хорошо. Ездить на работу как-то надо», — пишут земляки в комментариях в соцсети.

Работников интерната, в свою очередь, трудности не пугают, они волнуются только, чтобы питание для воспитанников прибыло вовремя.

В Брединском районе действует режим ЧС. На улицу Уральскую сегодня прибыл мобильный пункт обогрева и питания.

Жителей улицы угощают пирожками и чаем, а позже привезут горячий ужин. Машина — из Карталов, работают на ней спасатели 57-ПСЧ.

Жители поселка Копаловского в Нагайбакском районе после разрушения переправы остались отрезаны от цивилизации — для них переправу продуктов организовали администрация района и Арсинского поселения, спонсором выступила компания «Ситно».

Большой беды удалось избежать в Нагайбакском районе благодаря имаму Арсламбаевской мечети Кенесу Журкумбаеву. Он увидел в стороне от залитой водой дороги уже полузатонувшую машину. Инцидент произошел неподалеку от поселка Фершампенуаз.

«Увидел машину, вода у нее уже подбиралась к дверцам, у машины растерянная женщина. Остановился узнать, нужна ли помощь, оказалось, что внутри — трое детей, старший мальчик и две девочки. Дети почти не успели испугаться, младшая малышка, ей лет 5, только заплакала, потому что не мог ее отцепить, а вода уже подбиралась к сиденьям», — рассказал священнослужитель корреспонденту ИА «Первое областное».

Он добавил, что когда детей достали, автомобиль снесло еще дальше и он полностью затонул. В ГУ МЧС сообщили, что сотрудники ведомства выезжали на место, чтобы обесточить машину.

По прогнозам, такая ситуация на юге региона сохранится еще несколько дней.

Мониторинг ведется круглосуточно. Синоптики предупреждают: скоро половодье начнется на западе и в центральных районах Челябинской области. В Миассе уже объявлен режим повышенной готовности.