В Миассе введен режим повышенной готовности из‑за угрозы подтопления дороги

На месте развернут оперативный штаб

На территории Миасского городского округа введен режим повышенной готовности в связи с интенсивным таянием снега, об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

«В селе Смородинка существует угроза подтопления дорожного полотна. Угрозы здоровью и жизни населения нет. На месте развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят временно воздержаться от поездок в обозначенный район, ведутся дорожные работы по недопущению размыва полотна.

Напомним, режим повышенной готовности из-за паводка введен также в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах, в Варненском, Брединском и Нагайбакском объявлен режим ЧС.