Как за полгода изменилась километровая Симская эстакада

Надвижка металлического полотна на самом высоком участке практически завершена

Новую эстакаду в обход города Сима со старой дороги практически не видно. Может показаться, что и работ никаких не идет и ничего не меняется. Но стоит въехать на стройплощадку, понимаешь — возведение нового участка трассы М-5 идет семимильными шагами. Спустя полгода после последней поездки на объект корреспондент 1obl.ru вернулся на самую протяженную эстакаду региона. Что изменилось — рассказываем.

Во время первой поездки на эстакаду журналистов подвозили к стройплощадке прямо у Кропачево — в начале возводимого с нуля 19-километрового участка трассы. Теперь же, чтобы добраться до места работ, нужно огибать весь Сим — настолько продвинулась стройка. По сути, дорожники создали заезд и выезд с эстакады, а сейчас занимаются ее серединкой. И как раз эту работу не видно с проезжающих мимо машин: она остается за лесом и горами, которые приходилось буквально «пилить надвое».

Напомним, что на 19-километровой трассе в обход Сима появится пять эстакад: четыре на реконструируемых участках и одна на строящейся с нуля дороге. Последняя — почти полсотни метров в высоту и чуть больше километра в длину. В апреле этого года рабочие начали надвигать железное полотно, по которому в будущем поедут машины. Надвижка — процесс небыстрый, глаз почти не улавливал движение конструкции тогда, во время работ. Казалось, что она и за год не «доедет» до опоры. Но вот ноябрь — а первый этап надвижки почти окончен, причем не в одном направлении движения, а сразу в двух.

Вскоре рабочие приступят к устройству конструкций с другой стороны движения, там к трем железным пролетам будет примыкать железобетонная часть. В будущем на конструкцию уложат бетонную основу и асфальт, а затем установят освещение. На этом участке уже работает беспилотная дорожная техника — это первый опыт для России. Бульдозеры, самосвалы и экскаваторы снимают грунт и возводят земляное полотно для будущего асфальтирования.

Кстати, первых водителей на эстакаде уже можно увидеть, правда, не привычных автомобилистов. Житель Сима решил с молодыми лошадками пройтись по этому участку до города. Хоть он и коневод, но проблемы водителей авто ему не чужды:

«Строительство — это дело неплохое, город разгрузит. У нас тут пробки без конца, надеюсь, когда все сделают, станет намного лучше».

Отметим, что в июне этого года дорожники сдали расширенный до четырех полос 14-километровый участок трассы — сейчас по нему уже движется поток машин. А весь 60-километровый обновленный участок М-5 подрядчики обещают сдать в срок — в ноябре 2026 года.