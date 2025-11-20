В Челябинской области впервые в России применили беспилотную технику для строительства дорог

Управлять ей могут даже дети

На южноуральской «стройке века», 46-километровой эстакаде в обход города Сима, впервые в России использовали беспилотную технику для создания дороги. Машины производятся в Челябинске, в будущем их отправят на предприятия горнодобывающей отрасли и на Крайний Север, а пока тестируют на границе Челябинской области. За работой наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».









Разрабатывать машины завод «ДСТ-Урал» начал меньше двух лет назад, а уже сегодня они проходят первые испытания. У техники два режима: роботизированный и беспилотный. В первом случае за комплексом нескольких машин наблюдает один рабочий.





А вот за пультом управления «беспилотников» находится по оператору. Причем «бульдозеристом на дистанте» может быть даже ребенок — это сегодня, 20 ноября, продемонстрировали южноуральские школьники. Вика Спиридонова из седьмого класса Кременкульской школы прошла недельные курсы — и теперь она полноправный оператор таких машин.





Всего новой технологией оснастили три типа спецтехники: бульдозер, самосвал и экскаватор.

«Сейчас мы проводим испытания, чтобы понять, какие минусы и плюсы есть от использования беспилотной техники, и уже в дальнейшем сформировать направление, где применение данной техники будет полезно. Мы уже видим, что в будущем это поможет отрасли: машины можно будет использовать при проведении работ по содержанию автомобильных дорог. Также цикличные работы можно будет автоматизировать и проводить круглосуточно и круглогодично. Использование беспилотной техники в некоторых моментах позволяет исключить человеческий фактор и ускорить процесс производства», — отметил и. о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

Добавим, использование роботизированных машин позволит привлекать на такие работы людей с ограниченными возможностями. По словам замдиректора «ДСТ-Урал» по информационным технологиям Эдуарда Калинина, оператор машин сидит в комфортных условиях и только следит за работой комплекса, а не управляет им.





Новую трассу в обход Сима планируют сдать в ноябре 2027 года. Участок будет длиной 46 километров. Первый этап строительства сдан, сейчас работы идут на втором этапе. Беспилотная техника здесь будет снимать грунт и возводить земляное полотно.

«Мы надеемся, что здесь будут работать порядка 15—16 высокороботизированных машин. Нам предстоит завершить здесь работу по земляному полотну, сделать подстилающие слои, уложить асфальт. Также нужно завершить работу на искусственных сооружениях: это и монтаж палок, и заливка швов, и укладка асфальта уже непосредственно на искусственных сооружениях. Также предстоит работа по устройству освещения транспортных развязок», — сообщил генеральный директор «ДорТрансСтрой» Дмитрий Гилимьянов.