Как производят мороженое в Челябинской области

Для этого требуется сгущенка

Летом одним из самых популярных продуктов среди горожан становится мороженое. Особенно сильно его продажи взлетают в жаркую погоду — когда солнце нещадно печет голову и хочется хотя бы немного остудить организм. Кстати, на этой неделе столбики термометров поднимутся до 30 градусов. В День мороженого мы подготовили интересные факты, как готовят лакомство в Челябинской области.





Считается, что пломбир, эскимо и остальные виды продукции готовят из молока. Это действительно так, но не совсем. В середине этой цепочки появляется сгущенка.





Полученное от коров молоко отправляют на завод в цех, где делают мороженое. В основном на предприятии производят те вкусы, которые популярны среди потребителей. Здесь еще большую роль играет привычка — покупать пломбир, крем-брюле и другие традиционные виды продукции.





Однако, чтобы выйти на рынок, предприятию нужно «изобрести велосипед» — выпускать продукцию с новыми вкусами. Этого требуют торговые сети, чтобы было чем удивить покупателя. Поэтому на магазинных полках можно встретить томатные стаканчики.





На одном из предприятий по производству молочной продукции в Челябинской области мороженое производят из сгущенного молока.





То есть сначала обычное молоко превращают в сгущенное. Далее из него готовят смесь, которую впоследствии «превращают» в мороженое.





Напомним, 1 июня, в День защиты детей, в Челябинске прошел фестиваль мороженого «Единорожок». Ребятам раздали более тонны сладкой продукции.