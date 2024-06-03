Только три порции мороженого можно съедать в неделю

Это касается тех, кому лакомство не противопоказано

Лето наступило, и значит, устанавливается жаркая погода. Одним из любимых способов — как взрослых, так и детей — охладиться в солнечный день является поедание мороженого. Сколько же можно позволить себе этого лакомства?

«Допустимо съедать три порции в неделю, причем не сразу все три, а по одной в день. Одна порция должна составлять не более 200 граммов. Мороженое нужно есть осторожно, не откусывая большие кусочки и не заглатывая их», — объясняют диетологи.

Если функции пищеварения нарушены (холод может спазмировать ЖКТ-органы), есть острое или хроническое заболевание горла или проблемы со связками, от мороженого следует воздержаться.

Помните, что в мороженом содержатся жиры и сахара, потому такой десерт следует есть в ограниченном количестве.