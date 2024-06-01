В челябинском Саду Пушкина детям раздали более тонны бесплатного мороженого

В День защиты детей проходит традиционный сладкий фестиваль

Сегодня, 1 июня, в Челябинске в городском Саду имени Пушкина проходит ежегодный фестиваль мороженого «Единорожок». Для ребят подготовили 45 площадок с различными активностями, за выполнение простых заданий каждый ребенок получает мороженое. А угощения хватит всем: в этом году на фестиваль привезли 1200 килограммов лакомства, передает ИА «Первое областное».

Открыли фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной.

«С праздником, с Днем защиты детей! Сегодня мы проводим традиционный фестиваль мороженого, делаем этот праздник для наших детей ради их улыбок, чтобы они были счастливы, чтобы у них было хорошее настроение. Когда счастливы дети, счастливы и их родители»,— отметил Алексей Текслер.

Он напомнил, что этот год объявлен президентом Годом семьи и пожелал, чтобы сегодня и всегда все жители Челябинской области были одной большой семьей.

Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер поздравила ребят с началом каникул и пожелала им отлично провести время на фестивале.

«В этом году у нас еще больше мороженого, еще больше сладостей. Пожалуйста, используйте все наши площадки активности, здесь более 45 таких точек. Мороженого хватит всем! Всем прекрасного настроения!»— обратилась к гостям праздника Ирина Текслер.

В Сад имени Пушкина пришло большое количество семей с детьми. Но были и те, кто только в ожидании малыша. Среди таких пар — Дмитрий и Самира Афанасьевы. Пол будущего ребенка они не знают, и для семьи решили устроить гендер-пати прямо в парке. На сцену вынесли большое импровизированное мороженое, распаковать которое доверили губернатору и его супруге. Спустя несколько секунд выяснилось, что Афанасьевы ждут девочку.

«Я, конечно, продумывал разные сценарии гендер-пати, но не предполагал, что это будет так ярко и в центре города»,— поделился счастливый отец.

Послушав приветствие губернатора, дети разбежались по разным площадкам, чтобы пройти квест и получить заветное лакомство. Помимо площадок с активностями, в саду сегодня много и других развлечений: мастер-классы, аквагрим, пенные вечеринки и прочее.

В рамках фестиваля и празднования Дня защиты детей в Саду имени Пушкина вручили первые паспорта школьникам, имеющим заслуги в учебе, а также научной, общественной и спортивной жизни. Участие в мероприятии приняли Ирина Текслер.

Напомним, все мероприятия в Саду Пушкина продлятся до 22:00.