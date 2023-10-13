Еще 15 новых автобусов до конца года поставят в Челябинскую область

Транспорт выйдет на самые востребованные маршруты

До конца года 15 новых автобусов поступят в Верхний Уфалей, в Каслинский и Ашинский районы Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службах местных администраций. Технику закупили в рамках масштабной работы по обновлению общественного транспорта по всему региону.

Семь машин закупят для Верхнего Уфалея.

«Сейчас ведутся переговоры с компаниями. Выясняем потребности людей, заполняемость маршрутов, чтоб определить, куда поставить новый транспорт», — отметил первый замглавы округа Владимир Москалев.

В Каслинский район поступят четыре новых автобуса.

«Автобусы нужны для бесперебойного и комфортного обеспечения транспортными услугами населения нашего района, они особо востребованы на маршрутах, связывающих отдаленные поселения района с районным центром», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Новые машины после аукциона передадут перевозчикам на востребованные маршруты.

Четыре ПАЗа до конца года появятся в Ашинском районе.

«Обсуждаем с перевозчиками маршруты, где требуется усиление. В первую очередь это маршруты с большим пассажиропотоком. Уверен, что совсем скоро жители муниципалитета оценят пополнение подвижного состава качественным и комфортным автотранспортом», — сказал глава Ашинского района Вадим Сергеев.

Напомним, в этом году регион получил специальные казначейские кредиты от федерального правительства на сумму 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги направили на покупку автобусов для городов и районов региона. Всего территориям поставят 121 автобус.

Ранее стало известно, что Златоуст, а также Красноармейский, Аргаяшский, Троицкий и Еманжелинский районы тоже до конца года получат новые автобусы. Всего регион закупит для этих территорий 21 машину.

О закупке новых автобусов объявил и глава Миасса Егор Ковальчук. Восемь новых машин привезут в город в начале следующего года.

Также о поставке 13 новых автобусов заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников.