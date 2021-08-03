Мэрия Копейска предлагает жителям выбрать благоустройство парка

Сейчас на этом месте заросли кустарника и неухоженная территория

В Копейском округе власти призвали жителей определиться, нужен ли городу обновленный парк. Мэрия решила опираться в работе на предпочтениях горожан и запустила голосование на официальном сайте округа, сообщает пресс-служба администрации.

«Парк Победы, основанный в г. Копейске в 1950-е годы, пришел в запущенное состояние. В администрацию города обращались общественники, жители города, которые замечали, что парк нельзя назвать полноценным местом отдыха копейчан, так как он превратился в заросшую территорию со множеством старых аварийных деревьев без какого-либо благоустройства. Нужен ли новый парк в Копейске? Решать вам. Нам важно ваше мнение», — обратилось руководство города к населению.

Сейчас большая часть парка превратилась в заросшую кустарником неухоженную территорию.