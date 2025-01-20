Фотограф из Челябинска снимает почерневшие пляжи Краснодарского края

В кадрах — репортаж про спасение птиц в Анапе

Челябинский фотограф Максим Тарасов 6 января вылетел в Анапу, чтобы своими глазами увидеть масштаб трагедии, сформировать свою точку зрения на то, почему все так произошло, и хоть как-то помочь. Специальный проект из нескольких десятков снимков он назвал Black Sea oil spill — «Разлив нефти в Черном море». О ситуации с разливом мазута в Краснодарском крае — в словах и кадрах Максима Тарасова.

— Сначала я связался с учеными, с которыми работал в экспедициях на Курильских островах и Камчатке: изучил детали похожей катастрофы, случившейся в 2007 году. Позже написал в штаб по спасению птиц, предложил свою помощь как медиаволонтера. Мне хотелось рассказать историю о людях, которые справляются с этой катастрофой, и проблемах, которые они решают.

В первый же день мы с командой отправились на поиск подходящего места для выпуска птиц и мониторинга прибрежной зоны. Такая точка необходима для создания наилучших условий для возвращения пернатых в природу после отмыва и реабилитации.

А ночью я посетил станцию по отмыву птиц. Люди здесь работают круглосуточно, ведь пострадавших птиц огромное количество.

Через несколько дней, перед моим возвращением домой, меня пригласили на мониторинг состояния дельфинов. Я вернул свои билеты и остался еще на несколько дней. На катере мы дошли до места, где затонул один из танкеров. На воде не видно больших разливов, но все море покрыто разводами, часто встречаются небольшие пятна мазута и чувствуется его едкий запах.

По пути мы встретили группу дельфинов. Прежде считалось, что мазут не прилипает к их коже, но я сделал фотографию, доказывающую, что дельфины тоже пачкаются в мазуте и он остается на их теле.

На берегу большие разливы на сегодняшний день ликвидированы, но очень много мелких фрагментов. И каждый новый шторм вновь выносит их на поверхность.

Огромное количество волонтеров принимают участие в ликвидации последствий этой катастрофы. Но их не хватает. Мне кажется, многие сейчас думают, что уже поздно ехать. Но это не так, работы еще очень много. И после праздников люди постепенно уезжают...

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма разорвались корпуса двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из судов вылился мазут: он постепенно оседает на дно и выливается на берег. Волонтеры со всей России отправились на ликвидацию аварии: очищать песок с лопатами, отмывать птиц с «Фейри». Работа идет адская и не прекращается ни на час. Все добровольцы, кто проработает на Черном море более 100 часов, смогут претендовать на награду — но только если в правительстве одобрят новый почетный знак для ликвидаторов ЧС.

Справка: Максим Тарасов — экспедиционный фотограф с большим опытом в аэросъемке. Он занимается съемкой пейзажей, дикой природы и удаленных мест. Победитель международных конкурсов, в том числе премии National Geographic. Среди его проектов — документирование жизни и работы госпиталя в Гватемале на высоте 2 тысячи метров, репортажи с Камчатки, Курильских островов и африканского континента.

Материал создан ИА «Первое областное».