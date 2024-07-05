Магнитогорцы делятся фотографиями воздушных шаров, заполонивших город

Пестрые аэростаты можно увидеть на заре

В Магнитогорске ко Дню города и Дню металлурга подготовили красочную программу — фестиваль воздушных шаров «Чистый воздух». Как рассказали в мэрии, на несколько дней город преобразился в южноуральскую Каппадокию. Фотографиями аэростатов в небе над церквями, домами и достопримечательностями активно делятся горожане в соцсетях.

Воздушные шары запускают ежедневно утром и вечером. Всего в воздух поднимается пять шаров. Больше всего магнитогорцы оценили тот, что сделан в виде огромного алого сердца.

Пилотами выступают мастера из Уфы, Йошкар-Олы, Тюмени и Набережных Челнов. У каждого за плечами десятки лет стажа.

Стартуют аэростаты от монумента «Тыл — фронту» около 5 утра и 8 вечера. Организаторы объясняют это наиболее благоприятной погодой для полетов.

Магнитогорцы в соцсетях массово делятся фотографиями и пишут, что это было очень красиво и незабываемо. А еще спрашивают, где можно рассмотреть шары поближе.

«Красота! Почаще бы такое делали», — оставляют магнитогорцы комментарии в соцсетях.

Завершится фестиваль 7 июля. До этого времени у жителей и гостей города есть возможность увидеть немного волшебства.