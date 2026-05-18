Челябинцы открыли пляжный сезон на трех городских водоемах

Горожане спасались от 30‑градусной жары

В минувшие выходные воздух прогрелся до +30 градусов и челябинцы массово потянулись к воде. Официально купальный сезон откроется 1 июня, но муниципальные пляжи принимают отдыхающих с 15 мая. Фотограф ИА «Первое областное» побывал в нескольких локациях и позавидовал тем, кто в знойный понедельник грелся на солнце.





Самый популярный и многолюдный пляж — на Шершневском водохранилище. Здесь яблоку негде упасть. Наблюдая за отдыхающими, мы успокаиваем себя мыслью, что когда-то они все-таки работают, даже если в майский понедельник могут позволить себе отдыхать.





На пляже «Солнечный берег» (озеро Смолино) людей заметно меньше. Видно, что локация еще не полностью готова к новому сезону: кое-где лежат поваленные зонтики.





На «Первоозерном» в Тракторозаводском районе отдыхают в основном дети 12—14 лет. Ребята брызгаются, купаются, наслаждаются свободой и уже предвкушают каникулы.





Видимо, жара делает свое дело — на всех трех водоемах уже цветет вода. На каждом муниципальном пляже дежурят спасатели. Только за первые выходные их посетили 4 тысячи человек. Восьми отдыхающим потребовалась медицинская помощь из-за перегрева, одну женщину спасли — она начала тонуть.





Пляжи убирают дважды в день, биотуалеты чистят три раза в неделю. Для маломобильных граждан на пляже на Новороссийской оборудован специальный душ.





Ранее ИА «Первое областное» писало, что во вторник, 19 мая, в Челябинске будет также жарко — +30 градусов.