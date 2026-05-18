Июльский зной ждет челябинцев во вторник, 19 мая

Столбик термометра вновь достигнет +30

Во вторник, 19 мая, погодных изменений в Челябинской области не предвидится, сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы температура опустится до +13 градусов, днем воздух раскалится до +30. Преимущественно солнечно и без ветра.

В горах и низинах предстоящей ночью похолодает до +3, в большинстве округов будет +8...+13 градусов. Дневной прогрев составит +26...+31. В северной половине региона синоптики прогнозируют штиль, в южной ветер может разогнаться до 13 метров в секунду.

Напоминаем: в Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности. Запрещены любые огневые работы. Особую осторожность необходимо проявлять во время отдыха на природе.