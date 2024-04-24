Челябинские дороги отмывают от пыли по ночам

Весеннюю очистку городской инфраструктуры перевели на круглосуточный режим

В Челябинске о чистоте дорог заботятся не только семь дней в неделю без выходных, но и даже в ночное время. Оно и удобнее: автомобилей меньше, да и пешеходов тоже. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» запечатлел ночную уборку.





В числе основных работ подрядчиков, которые оказывают услуги по содержанию улично-дорожной сети, — мойка проезжей части и тротуаров, очистка прилотковой части, уборка мусора и нанесение дорожной разметки.





Ответственные за чистоту дорог также при необходимости подметают проезжую часть и тротуары. Нередко такие работы проводят и на остановках общественного транспорта.





В среднем каждую ночь улично-дорожную сеть в порядок приводят около 200 рабочих и 120 единиц разнообразной техники.





Не так давно Челябинск и другие города области оказались в плену зеленой пыли. По словам южноуральцев, она была повсюду. Биолог Альфира Сибиркина тогда объяснила, что это пыльца березы.

Но как несладко в этот период пришлось аллергикам! Собрали советы, которые помогут им стабилизировать свое состояние в будущем.