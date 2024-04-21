Зеленую пыль на домах и машинах заметили жители Челябинской области

Поводов для беспокойства нет, заверила биолог

Сегодня, 21 апреля, жители Челябинска и других городов и районов области заметили зеленую пыль. Она оказалась повсюду — на машинах, домах, окнах, подоконниках. По словам доктора биологических наук, доцента Альфиры Сибиркиной, южноуральцы увидели пыльцу березы.

«В активную фазу цветения вступили многие ветроопыляемые растения, что и смогли наблюдать жители Челябинска и области. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше из-за теплых погодных условий. Это нормальная ситуация»,— объяснила Альфира Сибиркина.

По ее словам, ситуация быстро изменится, когда в регионе похолодает и пройдут дожди. А случится это, по данным синоптиков, уже в ближайшие дни.

Пока же тем, кто страдает аллергией, сотрудники министерства экологии региона рекомендуют защитить себя медицинской маской. Не следует пренебрегать и питьевым режимом.