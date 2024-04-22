Чихали все выходные: челябинцы пожаловались на сезонную аллергию

Как облегчить свое состояние в этот период

В минувшие выходные в Челябинске стояла очень теплая и солнечная погода, и многие отправились на природу, но только не те, кто подвержен сезонной аллергии. Время, когда в воздухе появляется пыльца растений, становится настоящим испытанием для них. Мы собрали несколько советов, которые помогут облегчить свое состояние в этот период.



Первое, что нужно сделать, — это постараться ограничить свое пребывание на открытом воздухе, а также избегать выездов на природу, так как там много растений-раздражителей.



Дома или в автомобиле держать окна закрытыми. По возвращении домой обязательно промыть нос и глаза, прополоскать рот, принять душ.



Чаще проводить дома влажную уборку.



Избегать употребления в пищу цитрусовых, орехов, зелени и специй, сладкого и других продуктов. Газированные и алкогольные напитки следует исключить из употребления полностью.



И ждать дождя. Многие аллергики замечают, что в дождливую погоду состояние значительно облегчается. Это происходит из-за того, что дождь прибивает пыльцу и ее концентрация в воздухе уменьшается.



Основной совет — обратиться к врачу-аллергологу, сделать аллергопробы, чтобы понять, на какое именно цветение у вас аллергия, и придерживаться дальнейшего курса лечения.

