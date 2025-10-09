Алексей Текслер: «Челябинские производители делают все, чтобы газовая отрасль процветала»

Глава региона ознакомился с разработками южноуральских компаний

Предприятия Челябинской области приехали на XIV Петербургский международный газовый форум с индивидуальными стендами и впечатляющими разработками. Губернатор Алексей Текслер ознакомился с ними, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Петербургский международный газовый форум — крупнейший для производителей газового оборудования. Еще несколько лет назад на нем не было ни одного отдельного стенда производителей продукции из Челябинской области, а только региональный. Сегодня же примерно десять предприятий с отдельными, большими стендами. Это говорит об их развитии и повышении спроса на продукцию.

«Отрасль не стоит на месте, она становится более современной, цифровой, возникает масса новых технологических вызовов, в первую очередь связанных с тем, что многие зарубежные компании, которые производили оборудование, технологии, ушли с нашего рынка. Был вызов нашим производителям оборудования. И мне кажется, они с этим вызовом справились. Мы видимо это по выставке», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Глава региона подчеркнул, что несмотря на сложности, которые связаны с санкциями, технологическими аспектами, отрасль развивается. Алексей Текслер отметил уникальную в мире установку, которая в случае аварии при подводной добыче ликвидирует эту проблему. И это челябинская разработка.





Компания «Конар-Орион» показывает криогенный дисковый затвор — это запорное устройство применяют на СПГ-трубопроводах, причем при температуре до −196 градусов.





«АМК Стандарт» представляет экскаватор-погрузчик на газомоторном топливе, а в партнерстве с «ДСТ-Урал» — телескопический погрузчик на том же газомоторном топливе. Подобных машин ещё нет.





Другую уникальную разработку показывает миасский завод «АМТ Н. В.» — электрический тягач с водородным двигателем, способный буксировать полуприцепы по автодорогам. Также компания представила сочлененный вездеход, который работает при температуре от -50 до +40 градусов.





Еще один тягач представила компания «Газпромнефть-Снабжение». Автомобиль предназначен для буксирования полуприцепов.

Озерский завод энергоустановок удивляет гостей форума газотурбинной электростанцией мощностью 60 кВт. Это первая в России серийная установка такого класса для удаленных районов добычи и переработки газа, в том числе при температуре до —60 градусов.

Промышленная группа «Метран» презентовала беспроводную систему сбора данных и беспроводные устройства измерений. Они работают в суровых климатических условиях, стабильно передают данные сквозь бетонные покрытия или лесные зоны, а также обладают высокой энергоэффективностью.

Многие участники форума сказали, что пользуются мерами поддержки.

«Это очень отрадно, а значит та промышленная политика, которую мы сегодня ведем, востребована», — подчеркнул губернатор.

Ранее писали про коллективный стенд Челябинской области, на нем современные образцы различного оборудования для нефтегазовой сферы демонстрируют шесть предприятий. Один из образцов, кстати, мог не попасть на выставку из-за лишнего веса.