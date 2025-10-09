Предприятия Челябинской области представили на международном форуме изделия для газовой отрасли

Свои разработки заводы демонстрируют на коллективном стенде региона

Челябинская область участвует в 14-м Петербургском международном газовом форуме. В комплексе «Экспофорум» Северной столицы установлен стенд региона. На нем свои разработки для газовой отрасли и других сфер представляют шесть предприятий Южного Урала. Что показывают наши компании, рассказывает корреспондент ИА «Первое областное».

Отметим, что Челябинская область представляет свой стенд в числе шести регионов России и единственная из УрФО. С представленными компаниями ознакомился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он не только посмотрел на продукцию южноуральцев, но и традиционно пообщался с руководителями организаций.





«Выставке на форуме десятый год, Челябинская область здесь представлена пятый раз. Участников на коллективный стенд отбирали на конкурсной основе. Наша цель — показать новые компании, новые разработки, чтобы предприятия дальше выстраивали партнерство. Отрасль приборостроения Челябинской области для газовой сферы ежегодно растет», — рассказал ИА «Первое областное» директор Агентства международного сотрудничества Валерий Денисенко.

Завод «ПромАрмСтрой», имеющий статус малой технологической компании, демонстрирует на стенде клапаны для регулирования и перекрытия жидкостей и газов.





Экспортное подразделение группы компаний LD «Равани-Рус» привезло на форум шаровые краны полностью российского производства. Эта компания — многократный призер конкурса «Экспортер года».





Специалисты предприятия «РадиоИзотопные Приборы» представляют участникам форума комплекс бесконтактного измерения уровня и плотности сред «Урал-3». Это устройство замещает иностранные аналоги.









Фирма «ЧЗТА Армаком», работающая по полному циклу производства, привезла задвижки для перекрытия трубопроводов на время ремонта, модернизации или обслуживания.





Компания «Нефть-Сервис» представляет на форуме образец модуля высокоскоростной передачи геофизических данных при бурении скважин.





Завод промышленного оборудования привез винтовой компрессор, который используется в промышленной заморозке и компримировании газа. Также предприятие демонстрирует макет винтового компрессорного агрегата для охлаждения и сжатия газа в нефтехимической и нефтегазовой промышленности.









Газовый форум объединяет федеральные и региональные власти, представителей крупнейших российских и иностранных компаний, отраслевых ассоциаций. Эксперты обсуждают технические вопросы, межрегиональное и международное сотрудничество, цифровизацию и повышение безопасности.