С установкой одного из самых больших экспонатов челябинского стенда на Петербургском международном газовом форуме возникли проблемы. Из-за того, что экспозиция региона находится в пассаже «Экспофорума» (зона между павильонами), есть ограничения по весу изделий, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Винтовой компрессор весит около 1,3 тонны. Оказалось, мы влезли тютелька в тютельку. Нам помогало человек 10 его тянуть, поднимать, ставить», — рассказала ИА «Первое областное» маркетолог завода Ольга Козлова.
Она поблагодарила организаторов форума за помощь в установке такого тяжелого устройства.
«Мы уже думали, что это не получится. Везли компрессор на тележке. Обычно его возят на погрузчике либо краном перемещают, но ни то ни другое сюда нельзя было возить», — отметила маркетолог.
Такой компрессор — сердце газовой станции. Используются они и в нефтяной сфере. Устройство доставили из Москвы партнеры предприятия. В столицу агрегат попал на грузовике.
Сложности с установкой оборудования не единственные. Специально для компрессора сделали усиленный пол, чтобы он не проломился. А стоит он на том же поддоне, на котором его везли, только укрытом тканью.
«Возможность стоять на стенде Челябинской области вместе со всеми компаниями — это более престижно, чем иметь свой стенд», — подчеркнула Ольга Козлова.
