Жители Ленинского района Челябинска заявили об угрозе подтопления строящегося ЖК

В администрации города прошла встреча владельцев частных домов и застройщика

В мэрии Челябинска обсудили проект компании «Финтек» по строительству жилого комплекса в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров в Ленинском районе. Там по программе развития застроенной территории (РЗТ, предшественник КРТ — комплексного развития территории) планируют возвести три дома высотой 7, 8 и 9 этажей. Одна из проблем участка — подтопления. Об этом жители квартала говорили на публичных слушаниях. В городской администрации снова подняли эту проблему, сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин во время встречи с владельцами частных домов и застройщиком отметил, что проект возведения ЖК получил положительное заключение Госэкспертизы. Следовательно, он соответствует всем нормам. Кроме того, было объявлено, что «Финтек» обязуется реконструировать канализационный коллектор диаметром 700 метров.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что в микрорайоне планируется проложить ливневую канализацию. Градоначальница поручила рассмотреть возможность провести эту работу в прилегающем к будущему ЖК частном секторе за счет средств бюджета.

«Выслушали все требования жителей, чьи дома расположены в микрорайоне на улице Стахановцев, соседствующем с той частью, которую планируется развивать в рамках механизма РЗТ. Все претензии взяты в работу, создана рабочая группа, которой предстоит оценить претензии жителей и аргументы застройщика. Дальше мы уже будем знать, насколько сможем изменить ситуацию. Сейчас предстоит проанализировать много параметров, документов и планов. Планируем через неделю снова встретиться с заявителями»,— прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Решение по развитию застроенной территории на улице Стахановцев администрация Челябинска приняла в 2019 году. В июне 2021-го компания «Финтек» победила на открытых торгах. Стоимость контракта составила 5,6 млн рублей. Планировку территории будущей застройки мэрия утвердила в ноябре 2022 года. Площадь — 0,9 гектара. Несколько домов на участке были аварийными. Жителей расселили, а сооружения снесли. «Финтек» выплатил компенсации переселенным людям. Однако застройщик должен расселить еще два дома — № 120 и № 122. После выполнения «Финтеком» своих обязательств администрация Челябинска без торгов предоставила компании земельный участок для строительства многоквартирного здания.

Проект межевания территории под будущий жилой комплекс выносили на публичные слушания в начале февраля этого года. Там жители микрорайона выступили резко против строительства. Вместо многоэтажек горожане предложили возвести малоэтажный Дом детского творчества или разбить сквер в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Там же жители частных домов заявляли о подтоплениях своих построек и риске для многоэтажек. В конце февраля градостроительная комиссия, дополнительно рассмотрев документацию, выступила с рекомендацией к администрации города разрешить «Финтеку» застройку. Главой Челябинска распоряжение об этом еще не подписано.