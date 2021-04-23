Авиакомпании получили допуски на полеты из Челябинска в Ереван, Ларнаку и Минск

Рейсы из южноуральского аэропорта за рубеж пока закрыты

Росавиация выдала разрешения авиакомпаниям на выполнение международных рейсов из аэропорта Челябинска. В Ереван смогут летать «Уральские авиалинии». Информация опубликована на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В Минск из Челябинска разрешили летать авиакомпании «Северный ветер». Перевозчик просил допуск на семь рейсов в неделю по этому направлению. Также семь раз в неделю позволили летать в кипрскую Ларнаку лоукостеру «Победа».

Рейсы за рубеж из челябинского аэропорта пока закрыты. Международный терминал должен возобновить работу 1 мая. Пока, по данным авиапредприятия, заявку на выполнение рейсов в Анталью с 27 мая подали компании Azur air и Royal Fligh. Однако из-за закрытия до 1 июня авиасообщения между Россией и Турцией они не смогут вовремя начать полеты.

Теперь туристы, которые собирались в Турцию, могут выбрать — отправиться отдыхать в другое место или ждать, пока эпидемическая ситуация в стране улучшится. Альтернативных вариантов немного: Кипр, Греция, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. Улететь южноуральцы могут из Екатеринбурга, Москвы или Санкт-Петербурга.