Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Показатель не меняется в третий раз подряд

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 7,5% годовых. Такое решение совет директоров принял сегодня, 10 февраля. Центробанк учел увеличение темпов роста цен и сохранение на повышенном уровне инфляционных ожиданий. Вместе с этим в пресс-службе регулятора отмечают, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза.

«Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски. При дальнейшем усилении проинфляционных рисков будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По нашему прогнозу годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году»,— сообщает пресс-служба Банка России.

Ключевая ставка 7,5% была установлена 16 сентября 2022 года. Затем дважды ее сохраняли — на заседаниях совета директоров Центробанка 28 октября и 16 декабря. На собрании 10 февраля 2023 года ставку 7,5% оставили без изменений в третий раз.

Что такое ключевая ставка?

Это максимальный процент, под который Центробанк принимает депозиты от коммерческих банков, и одновременно минимальная ставка по кредитам для них. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.

Что означает низкая ключевая ставка?

Низкая ключевая ставка означает, что деньги в стране стоят дешево. При этом растет инфляция, денег становится много на рынке, но их стоимость падает. При низкой ставке банки скупают иностранную валюту, что приводит к росту курса рубля. Покупательская способность растет, экономика развивается. Рост ключевой ставки является следствием разгона инфляции.

Последствия низкой ключевой ставки:



низкие ставки по кредитам;

низкие ставки по банковским вкладам;

рост экономики и производства;

рост покупательной способности;

рост инфляции;

рост ипотечных сделок;

рост вложений в акции.

Что означает высокая ключевая ставка?

Высокая ключевая ставка означает, что деньги стали дорогими. Инфляционные процессы на рынке снижаются. Банки активнее распродают иностранную валюту, что приводит к падению курса рубля. Покупательская способность людей снижается, развитие экономики становится менее интенсивным.

Последствия высокой ключевой ставки:



высокие ставки по кредитам;

высокие ставки по банковским депозитам;

замедление экономики и производства;

снижение покупательной способности;

снижение инфляции;

снижение ипотечных сделок;

снижение вложений в акции.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 17 марта. Там решат, как следует изменить показатель.